Desde hace varias semanas se viene hablando con insistencia de la efectividad del fármaco conocido como “Remdesivir” para el tratamiento de pacientes que han sido contagiados del virus del SARS-CoV-2.

La Dra. Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del MSPBS, señaló que, si bien este medicamento cuenta con autorización para su uso de emergencia en pacientes hospitalizados, aún sigue en estudio bajo un riguroso protocolo.

“Estamos estudiando cuál sería el beneficio del fármaco para los pacientes con COVID-19. Es importante saber a qué pacientes administrar el medicamento y en qué momento”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que el Remdesivir no registra impacto alguno en la mortalidad de pacientes con COVID-19. No obstante, si muestra reducción de la estancia hospitalaria.

De Egea aclaró que éste no es un fármaco creado recientemente y que ya lleva unos años en el mercado, habiendo sido estudiado in vitro (en laboratorio) para tratar las primeras cepas de coronavirus como el SARS-1, el MERS y también fue probado con el Ébola.

Con los diversos tipos de coronavirus se obtuvo muy buenos resultados, incluido con el SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando el antiviral es llevado a un ensayo clínico el comportamiento del virus no es igual que en el in vitro, refirió.

“El virus, una vez que ingresa al organismo comienza a utilizar las células que allí encuentra para replicarse. Esto es similar a lo que ocurre con el virus del VIH, o con el Herpes, otro virus que se mantiene y queda integrado en las células del organismo”, sostuvo la funcionaria del Ministerio de Salud.

De acuerdo a lo que expresó, no están en contra del Remdesivir sino en la formalización de su uso ya que aún no está comprobada completamente su eficacia. A su criterio, es un fármaco “prometedor” que no se puede descartar de entrada.

Igualmente, aseveró que la recomendación es utilizar este tipo de fármacos en el contexto de un ensayo clínico. “Si estoy tratando a un paciente en un hospital privado y me hago responsable de lo que ocurrirá con ese paciente, la recomendación es realizar el tratamiento a través de un consentimiento informado, firmado por el paciente y un familiar que estará recibiendo un fármaco que aún no tiene todas las evidencias. Explicar al paciente en qué consiste el tratamiento, los posibles efectos adversos, y advertir que no se asegura una curación".