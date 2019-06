La bicisenda Iturbe inicia en Yegros y 21 Proyectadas, zona de barrio Obrero, y se extiende por toda la calle Iturbe hasta la Plaza Uruguaya. Posteriormente, continúa sobre la calle Palma y culmina en la Costanera de Asunción.

La iniciativa tuvo muchas críticas por parte de taxistas, comerciantes y automovilistas, por el poco uso que le dan los ciclistas a este carril que se extiende por 2,5 Km por los cuales, en teoría, solamente pueden circular bicicletas.

En un recorrido que realizó la 970 AM este lunes, Día Mundial de la Bicicleta, no se observó una sola bici en un periodo de 30 minutos, lo que da la razón a los que aseguran que no se usa.

Sin embargo, sí se vieron vehículos estacionados y también motociclistas utilizando esta vía para circular, aprovechando la nula presencia de ciclistas.

Si bien la Policía Municipal de Tránsito había anunciado desde febrero la aplicación de multas contra los que estacionen en este espacio, la advertencia solo sirvió para espantar por unos días.

También se notaron varios baches y algunos "ojos de gato" que faltaban.