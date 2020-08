La empresa vinculada a Rodolfo Friedmann, además de alzarse con millonarios contratos en Guairá cuando aún estaba como gobernador y tras su salida, también se expandió a la Gobernación de Caazapá dónde ganó un contrato plurianual (2019-2020) por valor de G. 15 mil millones. En Eventos y Servicios SA (ESSA) ya no está su exsocio comercial Alexander Torales, porque lo sacaron y se quedó con parte de sus acciones Lilian Leiva, esposa de Alvaro Alfaro, primo hermano del actual ministro de Agricultura. ESSA en Caazapá tuvo varias denuncias, por un lado, por sobrefacturación y por otro lado, por falta de entrega de los alimentos.

Eventos y Servicios SA (ESSA) se creó cuando Rodolfo Friedmann era gobernador del Guairá y según su ex socio comercial Hugo Alexander Torales, el dueño de la firma en realidad es el actual ministro de Agricultura. Torales trabajó con él para ganar todas las licitaciones en la zona del Guairá, eso quedó demostrado en los audios que la Caja Negra había revelado la semana pasada, en los que se escuchaba al ministro Friedmann gerenciando la empresa y pedir que se hagan los trámites para presentarse a las licitaciones que él como gobernador firmaba.

Una vez que Friedmann dejó la gobernación del Guairá y ocupó una banca en el Senado la empresa expandió sus dominios y comenzó a ganar las licitaciones, por ejemplo en la gobernación de Caazapá.

En esta gobernación en el 2019 la empresa ESSA ganó millonarios contratos y algunos de ellos con precios sobrefacturados, según se denuncian otros proveedores. El contrato de ESSA con Caazapá fue de G. 15.300 millones. La persona que firmó el contrato por parte de la empresa fue Lourdes González, contadora de Friedmann a quien se le invoca en varios audios difundidos la semana pasada.

Un ejemplo de esto evidenciado en el llamado a licitación para el almuerzo escolar del año lectivo 2019 y 2020 que hizo el Ministerio de Educación para el departamento de Caazapá. Para este llamado se fijó el precio referencial de G. 13.500 por cada ración, sin embargo cuando la gobernación adjudicó a la empresa ESSA la ración se cotizó a G.14.500, ya generando una ganancia millonaria.





Este es un contrato plurianual 2019/2020 de provisión de almuerzo escobar entre la

Gobernación de Caazapá y E.S.S.A., el número del ID es 363102 por un monto de

15.300 millones de guaraníes, firmado recién en el mes de noviembre del 2019,

casi al término del año escolar. El contrato está firmado por la contadora de

Friedmann, Lourdes González.

Para el 2019 la gobernación de Caazapá tenía un presupuesto de 23 mil millones de guaraníes para la alimentación escolar, sin embargo se utilizó poco menos de la mitad, por la falta de ejecución la gobernación tuvo que suspender la licitación y volver a llamar a un nuevo concurso para buscar que otra empresa se haga cargo de provisión de alimentos y no dejar abandonados a los niños.

Sin embargo recién en noviembre se hizo el llamado y la empresa ESSA fue adjudicada. Como ya se hizo un llamado sobre el plazo de vencimiento es que la Dirección de Contrataciones Públicas le llamó la atención a la gobernación, apuntando que de reiterarse un suceso parecido se iniciará una investigación.

La empresa ESSA en consecuencia se llevó una ganancia de unos once mil millones de guaraníes al ganar un contrato plurianual de provisión de alimentos para el 2019-20. Pero hubo denuncias con documentos que avalaron que la empresa no cumplió con el contrato y no proveyeron la cantidad de almuerzos a los que estaban comprometidos en el contrato.

La historia con los kits de alimentos

Como las clases se suspendieron en marzo pasado por el brote de la pandemia, los almuerzos escolares ya no pudieron ser proveídos, pero eso no significó que la empresa ESSA saque una tajada de dinero de la gobernación.

El plan de alimento escolar de almuerzos fue reemplazado por el kits de alimentos. Dos empresas ganaron la licitación, para armar y entregar estos kits.

La empresa 1 tenía que proveer de alimentos a escuelas de las localidades de Aba i, Caazapá y San Juan a un precio de G. 13.850 por niño, mientras que la empresa ESSA, debía proveer a las localidades de Tava i, Maciel, Yuty, 3 de Mayo, San Juan y Caazapá, pero a un precio de G. 14.500 por niño.

: El MEC incluso remitió un precio referencial, pero la empresa ESSA cobra por

encima de ese precio.

Por qué ESSA cobraba más por el kit siendo que ambos presentaban los mismos productos, nadie lo explicó. Es más entre los productos que iban en el kit había 10 kilos de azúcar que era proveída por la azucarera Friedmann.

La empresa 1 daba los kits a G. 130.000, mientras que ESSA facturaba G. 290.000 por kits, más del doble del precio de la otra empresa. Se aclara que ambos kits tenían los mismos productos y el mismo peso.