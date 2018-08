La madre del niño de 13 años que fue abusado sexualmente por un sacerdote en Edelira enviará una carta al Papa Francisco para darle a conocer su testimonio y al mismo tiempo “pedir su ayuda para que se haga justicia”, esto luego de que un tribunal beneficiara al acusado con el pago de una multa para no ir a la cárcel.

Hace unos días, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a una pena privativa de libertad de 2 años de prisión al excura párroco de Edelira, el sacerdote Félix Miranda, tras ser hallado culpable del abuso sexual a un menor de edad ocurrido en el año 2015.

Debido a que el presbítero fue beneficiado con una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, finalmente no irá a prisión y, en compensación, debe donar la suma de G. 5 millones al Hospital Regional de Encarnación, además no salir del país durante dos años.

El hecho generó indignación en gran parte de la ciudadanía que cuestionó la decisión del tribunal, pues pese a que se trata de un abuso sexual contra un menor de edad, el sacerdote fue beneficiado con el pago de una multa en vez de ser enviado a la cárcel.

Ante esta situación, la madre del niño, que ahora ya cumplió la edad de 16 años, decidió redactar una carta dirigida al Papa Francisco para darle a conocer su caso y exigir que se tomen medidas en el asunto.

“Querido Papa Francisco, por tu autenticidad, por tu corazón de buen pastor que quiere unir y no dividir, pido que me ayudes y que se haga justicia”, reza parte del documento que será enviado al Vaticano.

En la carta, la mujer describe cómo se fueron dando los hechos que derivaron en el acercamiento de su hijo al sacerdote luego de varios conflictos en el entorno familiar: “Un día me animé y llegué junto al cura párroco, Félix Miranda Gamarra. La atención que me dio era la luz de esperanza que buscaba. Le tomé confianza y conté todos mis problemas, mis debilidades y la de mi hijo. Le pedí que me ayudara a llevarle por el buen camino, que sea su orientador”.

En entrevista con Radio Monumental, la madre del menor abusado contó que tenía la necesidad de contar lo sucedido al Papa para que le ayude a buscar justicia.

“Es indignante que un chico tenga que ir a confesar y contar públicamente, es una injusticia muy grande”, expresó a la 1080 AM, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La mujer confirmó que tenía deseos de viajar hasta Asunción para entregar la carta a alguien que pueda hacerla llegar al Papa, pero debido a que no se encuentra en condiciones, finalmente optará por dársela al obispo de Encarnación, monseñor Javier Pistilli.

“El sacerdote Félix Miranda le robó la inocencia, la dignidad, le robó todo a mi hijo, ¿y el precio es 5 millones? ¡Como duele la injusticia! Se lo encontró culpable y debe pagar con la cárcel el responsable. Una vaca cuesta más que la dignidad de mi hijo”, refiere la parte final de la misiva.