Diecisiete negativas recibió la niña Anita Almirón Riquelme durante dos largos años de espera por un donante de corazón. De los potenciales donantes no hubo autorización familiar para concretar la donación y el trasplante.

Cinco años después de su muerte resurge su nombre en el proyecto de ley que busca modificar artículos de la legislación vigente sobre donación de órganos y establecer que todas las personas mayores de 18 años son donantes salvo se declaren no donantes ante escribanía.

Su mamá María Elena Riquelme y su papá Eugenio Almirón destacan que el punto importante de la normativa es el respeto a la voluntad del donante voluntario y que no exista negativa de la familia ante la decisión tomada en vida.

“No dejará de ser voluntario solo que ahora uno tendrá que manifestar si es o no su voluntad, porque hay mucha gente que manifiesta su voluntad en vida y al final el ser querido o pariente que está más cerca en ese momento difícil dice no y es no y así no se respeta la voluntad del donante y es eso lo que persigue esta ley”, afirmó Eugenio.

Destacó que ni bien resurgieron como imagen de la ley por ser padres de Anita recibieron mensajes de cuestionamiento por apoyar una causa como la donación de órganos por ley.

“Estamos seguros que con esta ley se dará esperanza a esas más de 300 personas que están esperando un trasplante porque hoy en día se pierden muchas vidas. La donación de córneas se supone es lo más sencillo y no se está dando tampoco sin embargo, todos sabemos lo importante que es la visión”, afirmó.

Ambos coinciden que es necesaria mayor empatía para entender la angustia que se vive esperando un trasplante, entender el proceso y que donar implica permitir que otras personas sigan viviendo y dar una luz de esperanza para los que siguen en la espera.

“Nos falta empatía, ponernos en el lugar del otro, de esa persona que está atada por horas a una máquina de diálisis o que tiene que estar todos los días controlando cada latido del corazón y es un vivir en la incertidumbre”, destacó.

Para María, esta ley podría desatar una revolución del amor que es lo que Paraguay necesita, crear conciencia, facilitar la información sobre el proceso y que se pierdan los miedos que persisten sobre la donación. “Tenemos una ley que es letra muerta porque en el momento que de verdad se necesita no se facilitan las cosas y muchas vidas se pierden en la espera por falta de conciencia, de información y creemos que vendrán cosas buenas con esta ley, una mayor información que permite que la gente pierda el miedo y que conscientemente pueda aceptar la donación sabiendo los detalles, el proceso y la trascendencia de este gesto de amor”, agregó María Elena.

De la larga espera a la entrega

Los padres de Anita aseguran que a pesar de su muerte, la niña dejó luz en dos niños a quienes donaron sus córneas y con las que se les permitió mejorar su calidad de vida.

“Podemos hablar con propiedad desde nuestra experiencia porque pasamos más de dos años de luchar y esperar, de ir al extranjero, volver, y que en todo ese tiempo no se haya dado el gesto de amor con nosotros y de un día para otro pasamos al otro lado porque donamos las córneas de nuestra hija y fue un momento dolorosísimo perderla pero sabíamos que era una gran oportunidad para que nuestra niña le de luz a dos niños que hoy con sus córneas mejoraron su calidad de vida”, señaló María.

Hoy, cinco años después siguen las emociones encontradas mirando cada foto de Anita que vuelve doloroso el recuerdo para sus padres. “No podemos negar el dolor por ese vacío que nos dejó pero también es un motivo de gran orgullo porque siempre dijimos que ella está en la mente de muchísimas personas que la recuerdan con solo ver su foto o escuchar su nombre y eso es un orgullos para nosotros porque después de su muerte ella nos dejó una misión y somos conscientes que la ley es un paso más y si hay que hacer otras cosas lo haremos porque es solo el inicio. Con su partida empezó otra etapa en nuestras vidas”, afirmó María Elena.

Eugenio agregó que si bien la etapa de vida de Anita fue breve también fue muy productiva porque dejó la tarea de emprender situaciones positivas que beneficien a todos y es el único fin de la familia Almirón Riquelme en memoria de su hija.

“Mucha gente nos critica pero nosotros aportamos el amor de nuestra nena para esta causa, más de eso no y estaremos con nuestras oraciones y donde nos convoquen porque para poner en marcha esto tenemos que estar todos unidos”, puntualizó.

Proyecto será debatido

En 15 días más será convocada una audiencia pública desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para debatir los puntos del proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.246/1.998 de trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos. La modificación principal y fundamental del presente proyecto de Ley es el concepto de la presunción legal de la autorización de ser donante de órganos y tejidos después del fallecimiento, a través de la falta expresa de la oposición total o parcial, sin necesidad de contar con la autorización de los familiares o del juez competente para el efecto. La Ley presumirá la calidad de donante de la persona, en caso de que no haya manifestado expresamente su oposición.

Sobre las posturas a favor y en contra de la población con respecto a la obligatoriedad de la persona para donar, el ministro de Salud Julio Mazzoleni, señaló que no se debe perder el norte que es la posibilidad de que las personas con insuficiencias de órganos vitales como el corazón, hígado, pulmones y riñones, tengan mejor calidad de vida, pero remarcó que el proyecto de ley posibilita a la persona que no quiera ser donante a inscribirse en un registro que ni siquiera los familiares pueden revocar.

“Nadie va a ser forzado a nada y no olvidar lo importante, que es el trasplante”, aclaró.