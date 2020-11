“Tuvimos varias sugerencias y posiciones técnicas que nos permitirán analizar con mayor profundidad cada artículo y proponer los cambios dentro del o de los dictámenes que eventualmente emanen de la Comisión que presido. Quiero recalcar que existe una predisposición política al interior del Congreso, así como una perspectiva común desde el sector público y privado que debemos avanzar hacia un cambio no solo en la movilidad eléctrica, sino en el paradigma de una nueva política pública enfocada en la utilización de la energía limpia, renovable, como ya lo vienen haciendo muchos países en el mundo. Este proyecto es un gran avance hacia ese camino”, indicó Kemper.

El proyectista, senador Derlis Osorio, al presentar el proyecto, dijo que se busca que el Paraguay pueda aprovechar las ventajas comparativas que se tienen promoviendo la utilización de vehículos eléctricos, con una normativa los más consensuada posible con todos los sectores.

“Queremos sacar una ley lo más consensuada posible, minimizar ciertos efectos que pueda tener en algunos sectores y que este tema no solamente tiene que ser una ley, sino apuntar a una política pública”, agregó.

Cabe señalar que las sugerencias apuntaron al incentivo no solo en la importación de vehículos eléctricos nuevos, sino también en contemplar los incentivos en repuestos, insumos para los puestos de cargadores, facilitar una transición a la movilidad cien por ciento eléctrica, contemplar todo lo relacionado a la importación, manipulación y disposición de baterías, la necesidad de contar con un ente de certificación, precios preferenciales de electricidad para las recargas en las estaciones de servicio, etc. Asimismo, varios participantes hicieron mención al proyecto de electromovilidad que se está estudiando en el Ejecutivo, que no se reduce solo al incentivo sino a una política pública más amplia.

Participaron ministros, viceministros, autoridades y representantes de los Ministerios de Obras Públicas, de Hacienda, del Ambiente, de Industria y Comercio, Aduanas, Itaipú, Yacyretá, ANDE, Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio del Trabajo, Viceministerio de Transporte; de las Municipalidades de Asunción y Luque. También los senadores Arnaldo Franco, Mirta Gusinky, Stephan Rassmusen, Carlos Gómez Zelada y Octavio Schatp. Además de los representantes de Cadam, Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos, Asociación Paraguaya de Energías Renovables, Confederación de Transporte del Paraguay y Crece Paraguay.