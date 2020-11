El Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, mencionó que el 17 de noviembre del 2019 se tuvo el primer caso del Covid-19 en la localidad de Wuhan, China. Indicó que por fortuna en nuestro país no se replicaron experiencias como los que acontecieron en Europa. "Se puede decir que Paraguay tiene un Dios aparte", declaró.

Según reportes de medios internacionales, ayer 17 de noviembre se cumplió exactamente un año del primer caso del nuevo coronavirus que apareció en la localidad de Wuhan, provincia Hubei, en China central y habría tratado de un paciente de 55 años.

Sin embargo, la comunidad médica pudo percatarse que se encontraba ante un nuevo virus recién al término de diciembre y no fue sino a finales de enero del 2020 que se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan. En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia en marzo del 2020, luego que el virus se haya esparcido por cinco continentes.

Al respecto, el Dr. Fusillo dijo en entrevista con radio 650 AM que el Covid-19 es una enfermedad que continúa siendo estudiada ya que aún quedan “muchas áreas grises” que analizar. No obstante, manifestó que se avanzó a pasos agigantados a comparación de otras enfermedades.

“Nunca en la historia un virus fue tan profundamente estudiada con tanto ensayos clínicos en tan poco tiempo como esta enfermedad y tenemos buenas noticias de las vacunas”, expresó.

A su criterio, la cuarentena total, a pesar de las pérdidas económicas que causó, sirvió para ganar tiempo y equipar los hospitales, además la preparación de conocimientos médicos.

Sostuvo que en nuestro país por fortuna no se vivió la experiencia del extranjero, como hospitales abarrotados, colapso del sistema sanitario y personas que fallecían a causa de la enfermedad por las calles.

“Afortunadamente eso no ocurrió acá por diferentes factores. Se puede decir que Paraguay tiene un Dios aparte para muchas cosas y esta es una de ellas. No se vivió esas situaciones a pesar de todos los incidentes como el de las compras fallidas de insumos, pese a todo eso, lo estamos haciendo bien”, afirmó.

En cuanto a las vacunas, el profesional indicó que son 3 las que actualmente tienen un porcentaje de efectividad superior al 90%, sin embargo, explicó que se debe entender que las vacunas no erradicarán el virus, no habrá una vacunación masiva y que el Covid-19 no desaparecerá por lo que es de suma importancia mantener presente las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso del tapabocas y distanciamiento social.

De acuerdo al reporte de la Universidad Johns Hopkins, hasta la fecha se han confirmado a nivel mundial 55.472.374 casos de Covid-19, de los cuales 1.335.211 personas han fallecido.

En Paraguay, a la fecha suman 72.857 los casos confirmados y 1.613 fallecidos desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.