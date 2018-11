Un completo reportaje fue dado a conocer este fin de semana en Brasil. El material periodístico va relatando los últimos pasos dados por el narcotraficante Marcelo “Piloto” Pinheiro en nuestro país antes de su expulsión y además de cómo fue su recibimiento allí.

Hace una semana, antes de que amanezca, era rajado de tierras paraguayas el asesino de la joven Lidia Meza, quien perdió la vida en el interior de la celda de la Agrupación Especializada, donde el extranjero estaba recluido por casi un año.

El documental muestra que Piloto estuvo alojado (escondido) en Paraná Country Club, sitio a donde el periodista y camarógrafo no pudieron ingresar por el dispositivo de seguridad. El equipo solo grabó la fachada.

Así también el Fantástico expone la agrupación, donde el líder del grupo criminal Comando Vermelho realizó una conferencia de prensa y reconoció estar en el mundo de la mafia. De ese sitio, según recuenta el medio O Globo, sus leales lo intentaron rescatar en cinco oportunidades, pero todos los planes fueron abortados por los organismos de seguridad.

El reportaje expone entrevistas a autoridades paraguayas como Sandra Quiñónez (fiscala general del Estado) y Arnaldo Giuzzio (ministro de Senad), quienes coinciden en que Piloto es fuente principal del narcotráfico, con la provisión de drogas y armas.

SU CONFESIÓN

Entre las imágenes exclusivas divulgadas figura la audiencia judicial que tuvo el procesado en el interior de la Agrupación Especializada. Allí se lo oye decir a las autoridades: “Cometí varios crímenes en Paraguay. Yo tengo un asesinato”. Esto lo dijo antes de terminar con la vida de Lidia Meza, por lo que hablaba de otra víctima.

Al no conseguir su verdadero propósito, el cual era que se lo investigue aquí y se posponga su extradición, Piloto aparece con una nueva estrategia: casarse con su esposa, quien estaba recluida en otra cárcel, pero la justicia no cae en su juego y niega su pedido.

Sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados y sacó otra carta bajo la manga: cometió el macabro y brutal asesinato de la joven Lidia Meza. Su plan no resultó como esperaba. El Gobierno decidió no esperar que se concrete la extradición que estaba estudiando la justicia, sino que directamente optó por expulsarlo.











SU BIENVENIDA

El medio extranjero muestra también cómo Marcelo Piloto fue llevado a Brasil y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná, donde pasará 20 días en un pequeño espacio sin poder comunicarse con el exterior.

Actualmente, el peligroso criminal luce un look completamente diferente. Tiene la cabeza rapada y ya no posee su bigote candado.