El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) manejará US$ 130 millones que el Estado prestó del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la Agenda Digital. De dicho monto se prevén US$ 4 millones para la digitalización del Registro Civil.

Lo insólito del caso es que un trabajo similar ya se realizó años atrás, pero ahora se argumenta que supuestamente se perdió toda la digitalización de los certificados de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El Ministerio de Justicia envió ayer una nota al Mitic para solicitar que se suspenda el trabajo, evitando así que se consume una posible dilapidación de 4 millones de USD del préstamo Agenda Digital financiado por BID. Esto se dio luego de que el Control Ciudadano alertara a la prensa de que ya se había pagado por la digitalización del Registro Civil en el pasado.







En la misiva remitida, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, refirió a su par Alejandro Peralta Vierci (Mitic) que “han surgido informaciones sobre los trabajos realizados desde el año 2006-2009, la pérdida de los mismos, y la eventual recuperación parcial de dicho trabajo, así como su utilidad”. También recordó que la entonces Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) prestó scanners para la realización de los trabajos. Por lo que instaba a que se suspenda el proyecto hasta tanto se investigue a profundidad lo que ocurrió en el Registro Civil.

Hace una semana, Peralta Vierci mencionó a radio Monumental que el proyecto de la Agenda Digital incluye la Digitalización de las actas del Registro Civil y fortalecimiento del Derecho a la Identidad, y que su institución iba a manejar el dinero, pero que debía trabajar con el Registro Civil, dependiente de Justicia, porque era el ente que iba a beneficiarse.

Alegó que se dieron cambios en Justicia y que las autoridades actuales informaron que hubo una pérdida del documento digitalizado en periodos anteriores. “Veníamos hablando con ellos para arrancar, pero en gobiernos anteriores, en el 2014 o antes incluso, no dispongo toda la información, hubo inversión en digitalización en actas de nacimiento y otros registros, pero nos dijeron que todo se perdió. Es increíble cómo un proceso de digitalización no incluya donde almacenar y resguardar los archivos y tener un backup (copia de seguridad) y no contemplar robustez en los equipos. Es increíble lo que ocurrió. La información que disponemos es que se perdió absolutamente todo y no queda una sola foto de lo que se digitalizó”.

Dijo que desconoce en qué gobierno se dio este trabajo de digitalización, de cuánto fue la inversión en ese entonces y cómo se financió. En ese sentido tiró la pelota al Registro Civil y al Ministerio de Justicia. Señaló además sobre el punto que Justicia hará una auditoría interna para saber qué pasó y hallar a los responsables.

El titular de Mitic destacó que su nuevo proyecto de US$ 4 millones pretende que el ciudadano obtenga de manera remota sus documentos, sin la necesidad de hacer trámites presenciales. Sin embargo, existen serias sospechas de que el trabajo anterior sí está guardado, pero que ahora se pretende dilapidar otros US$ 4 millones. Al respecto afirmó: “vamos a cuidar todos esos detalles, este proyecto va a tener que ser lamentablemente reanalizado, porque es un proyecto que va a beneficiar al ciudadano, no vamos a dar paso adelante hasta estar seguros que en el Ministerio de Justicia estén en línea con la exigencia de transparencia y clarificar estos hechos, porque no podemos avanzar de esta manera”.