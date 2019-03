El diputado Miguel Cuevas, titular de la Cámara Baja, explicó que la solicitud de ampliación de G. 280 millones serán para el llamado a licitación para la auditoría externa a la institución.

También se prevé una investigación interna, para la cual Cuevas solicitó a cada líder de bancada que designe a sus representantes, pero hasta el momento tres bancadas siguen sin responder, por lo cual la conformación del equipo no avanza.

“Nosotros estamos insistiendo, quién dice que no, ellos tienen que hacer, yo no le puedo presionar a nadie”, dijo Cuevas respecto a las nucleaciones que no envían a sus candidatos.

Respecto a supuestas persecuciones a funcionarios de la Cámara, Cuevas alegó que tal cosa no existe. Alegó que los supuestos afectados no son “de carrera” ya que no ingresaron por concurso, aunque sí gozan de antigüedad.

“Yo les respeto muchísimo, pero los cargos que tiene esta gente son de confianza”, afirmó Cuevas y justificó así la manifestación de ayer.