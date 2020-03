Alexandra Vuyk es docente, PhD en Psicología e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La misma forma parte de una interesante iniciativa que congrega a otros profesionales de distintos rubros y que apunta a brindar soluciones en el marco de la actual epidemia de coronavirus.

En entrevista con HOY, contó que la idea surgió de parte de un grupo de científicos e investigadores que tenía ganas de aportar a esta causa, cada uno desde su área específica, y sumar en lo que necesita el país en este momento.

Fue así como se conformaron diversos grupos de trabajo en especialidades como Área Social, Ensayos Clínicos, Protección de Personal de Blanco, Modelos Matemáticos, Diagnóstico, entre otros.

En el caso de Vuyk, su área de trabajo es la de Salud Mental. Para este equipo se juntaron varios psicólogos y psiquiatras de nuestro país, quienes lograron identificar algunas áreas principales a las cuales enfocarse y poner énfasis en el marco de la epidemia.

Análisis preliminares indican una relación entre intolerancia a la incertidumbre, ansiedad, depresión, estrés, ansiedad ante el confinamiento y actitudes negativas ante la pandemia y las medidas adoptadas. A menor edad, mayor nivel de las mismas. En el caso de las mujeres, presentan mayor ansiedad general y ante el confinamiento. De igual forma, quienes presentan más actitudes negativas ante la pandemia, muestran más ansiedad ante el confinamiento, según los datos recopilados hasta el momento.

Los aspectos y avances que han sido puntualizados hasta el momento en este grupo de trabajo son:

*La necesidad de brindar atención gratuita a distancia, lo cual contempla la elaboración de una base de datos de profesionales de psicología y psiquiatría disponibles para ofrecer la contención necesaria vía telefónica u online.

*La coordinación con iniciativas de instituciones como el Ministerio de Salud, el IPS o el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Clínicas, entre otros, para ofrecer profesionales que atiendan ya sea en el Sistema 911, el 154 o el 147, o impulsar la creación de un nuevo call center para este fin.

*La posibilidad de permitir el acceso al directorio de psicología a través de una app para teléfonos móviles, además de la difusión de iniciativas de programas online y recursos que ayuden a profesionales a hacer consultorio de forma virtual.

3. Para el personal de salud, la detección de necesidades y la creación de grupos de apoyo y psicoeducación vía teleconferencia, a ser posteriormente difundidos de forma masiva para que se una el resto de los profesionales de blanco (médicos y enfermeras).

Un dato a considerar es que muchas de las llamadas realizadas al 911 y al 154 no son precisamente para hablar sobre los síntomas del coronavirus sino para contención psicológica, refirió, con gente que tiene miedo, no sabe cómo proceder o que no sabe qué hacer en este contexto.

“La idea principal que tenemos es articular los esfuerzos, ser efectivos, no es entrar a competir con nadie sino juntar los esfuerzos para que tengan más empuje”, afirmó Vuyk.

Invitó a otros profesionales de la salud mental a que puedan sumarse a esta iniciativa. Para esos casos, los mismos pueden comunicarse enviando un email a alexandra.vuyk@uc.edu.py.