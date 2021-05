A través de sus redes sociales, la legisladora liberal expresó su agradecimiento a los EEUU por haberla vacunado junto con su hija. “Impresionante organización, sana envidia. Por algo son 1er mundo. Agradecida a mi amigo Alejandro Hermosilla de la embajada de Miami que como siempre nos atiende, se agradece el cariño Alejandro”, agrego.

Así también expresó su agradecimiento a Luis González, de la embajada en Washington, por haber gestionado entrevistas con los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey. “No se pudo dar pero tuvimos positiva respuesta de la of del senador Rubio y tenemos esperanza de una reunión por zoom próximamente. Esto no es fácil, ambos son senadores de muy alto perfil y yo anga diputadita pobre y morena de Paraguay… aún así la oficina de Rubio respondió con prontitud y deferencia, por lo tanto vine contenta y con esperanzas de contactar con el Senador desde acá”, contó.

“Encontramos a la gente un poco más amable pero siempre somos los vecinos pobres y oscuros, siempre los latinos que invadimos su país en búsqueda de salud o trabajo o lo que le sobre. Si no lo sabré yo, 4 meses luchando por la vida de mi esposo allá. Y estarán podridos de nosotros, los eternos vecinos pobres merodeando su vecindario pescando por lo que les sobra. Hoy estos senadores y el propio Biden quieren ayudarnos. Y la vida de un solo paraguayo amerita incluso humillarnos si fuese necesario para conseguir vacunas”, argumentó.

Es por ello que instó al presidente Mario Abdo Benítez a hacer las gestiones para conseguir las vacunas contra el Covid-19. “Así como te fuiste a comprar casa en Miami, anda golpea puertas, llora, suplica, arrodíllate si necesario fuere pero trae las vacunas. Cada día qué pasa sin que vos decidas nada mueren 100 paraguayos”, puntualizó.