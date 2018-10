El abogado Hugo López, en representación del dipu­tado D’Ecclesiis, fue quien presentó el hábeas data. En el documento se lee que es “a los efectos de rectificar o destruir información falsa obrante en registros oficiales por afectar ilegítimamente sus derechos y atentan con­tra el honor y reputación del parlamentario debido a que son publicadas por la prensa nacional, en diarios de gran circulación en el país, que a su vez generan repercusiones en las emisoras de radio y canales de televisión de aire y cable”.

Asimismo, menciona que “los datos erróneos que se publi­caron contra mi persona tam­bién fueron referidos en diarios digitales y en redes sociales, por lo que profundizan la afec­tación de mis derechos”.

En el escrito, D’Ecclesiis señala igualmente que “todos saben la intensidad de la acti­vidad política, que genera necesariamente adeptos y adversarios, y muchos de esos adversarios no pasan de ser personas que al terminar las elecciones aceptan el desig­nio de las urnas. Sin embargo, algunos adversarios en la polí­tica prefieren esperar futuras elecciones denigrando, calum­niando, difamando, manci­llando, ultrajando a su casual oponente para ir ganando terreno y para ese objetivo urden planes sucios hasta maléficos que involucran hasta a medios de prensa, que en nuestro país sabemos que con tal de ganar rating ejer­cen un periodismo amarillista buscando al público más sus­ceptible para vender sus infor­maciones sensacionalistas”.

GIUZZIO, EN EL MEDIO

D’Ecclesiis, en su presenta­ción, también niega su vínculo con el narcotráfico señalando que “yo no respondo por los demás” y añade que “sin embargo, puedo asegurar al juez que en particular no estoy relacionado ni con el narcotrá­fico ni con la narcopolítica”.

Sugestivamente, a conti­nuación menciona que su nombre surgió a raíz de un informe del año 2014 pre­sentado por Arnaldo Giuzzio cuando era senador, hoy ministro de la Senad, quien justamente el fin de semana lideró, junto con la Fiscalía y la Policía, un megaopera­tivo que permitió la incauta­ción de 400 kilos de cocaína y el allanamiento de un han­gar en Santaní (San Pedro) donde se encontraron 7 avio­netas con fuertes sospe­chas de dedicarse al tráfico de drogas. El hangar es pro­piedad de la cuñada del legis­lador, Juana Carolina Vera.

D’Ecclesiis admite en el docu­mento que la información de la prensa sobre las sospe­chas de sus vínculos con la narcopolítica tiene que ver con aquel trabajo de Giuzzio. “Los medios de prensa dan cuenta de que mi nombre surgió cuando en el 2014 el actual director de la Senad, Arnaldo Giuzzio, siendo sena­dor en un trabajo conjunto con Luis Rojas, a la sazón director de la Senad, presentaron un informe que en teoría se ori­gina en la Senad y que me invo­lucra a mi y a otras personas en actividades ilícitas relacio­nadas a drogas”.

El diputado dice además que en los medios La Nación, Última Hora y Abc “se asegura que mi supuesta vinculación a la narcopolítica surge de informaciones regis­tradas en la Senad”. Es más, requiere “imperiosamente” le sea comunicado en caso de que así fuera a los efectos de que “si no están sustenta­das en pruebas, la misma sea modificada, rectificada o des­truida”.

En su pedido final, el parla­mentario solicita que se pida informe a la Senad sobre su vinculación con la narcopolí­tica o con el narcotráfico. Del mismo modo, exige a la jueza dictar sentencia haciendo lugar a la presentación de hábeas data, ordenando a la Senad la rectificación o des­trucción de las informacio­nes que tienen en su registro y que no las pueda respaldar con pruebas.

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS

Ayer, en rueda de prensa, la Senad y la Fiscalía presentaron las evidencias recogidas durante el Operativo Austral del sábado último, en que se incautaron de 448 kilos de cocaína y siete avio­netas. Detallaron cómo operaba la estructura de narcotráfico que investigaron y dieron a conocer la identidad de quien sería su principal líder: el condenado Víctor Hugo Gaona Burgos.