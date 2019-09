El diputado de la ANR, Ever Noguera, fue señalado en una investigación periodística del canal GEN, en un esquema de venta de vehículos aparentemente clonados que involucraría a autoridades locales y legisladores del departamento de Guairá.

“Niego totalmente alguna vinculación. Yo soy un empresario muy conocido en el área de la construcción en mi ciudad”, señaló el diputado de Añetete, Ever Noguera, en comunicación con Universo 970 AM.

El canal GEN, descubrió que uno de los policías que oficia de guardia en su domicilio, suboficial Elvio Melgarejo, estaba involucrado en el negociado de vehículos clonados que también salpica a autoridades del departamento de Guairá.

“Yo no puedo asumir la responsabilidad de un policía, tampoco conozco sus antecedente”, recalcó al respecto el diputado Noguera.

En ese sentido, Noguera indicó que ya puso a disposición al policía involucrado y pidió a la Comandancia que se lo retire de su equipo hasta que se esclarezca la situación.

Por otra parte, el diputado manifestó que él no tiene vinculación alguna en el esquema denunciado y que está a disposición de cualquier investigación. “Ni si buscan con lupa, van a encontrar en mi poder vehículos irregulares. Yo me cuido, jamás voy a cometer esas estupideces. Gracias a Dios tengo un buen pasar y puedo comprar el vehículo que quiero usar, no necesito estar comprando vehículos mau”, precisó.

El parlamentario colorado detalló que tiene en su poder una Ford Ranger, una Toyota Hilux 2017, una Land Cruiser 2018, una Grand Cherokee y una Range Rover. Aseguró que todos sus vehículos están en situación regular, ya que fueron adquiridas de la concesionaria.