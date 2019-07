El legislador comentó que el secretario adjunto del presidente Mario Abdo presuntamente lo amenazó por Facebook tras su crítica al informe de gestión y expuso las capturas de la conversación que mantuvieron.

Rejala lamentó que sigan las viejas prácticas del chake y aseguró no temer a amenazas o presiones. “Si a un legislador le presionan o amenazan, por decirlo de alguna manera, ni me imagino del pobre funcionario público que está sometido y presionado para que no hable contra el presidente, recibiendo el chake constantemente”, dijo.







También criticó al gobierno actual de vender la idea de “respeto a la institucionalidad” pero que ni bien se cuestiona, desde el primer anillo ya empiezan con las “advertencias, amenazas o presiones”.

“Aunque parezca una advertencia leve, lo tomo con seriedad porque cualquier cosa ya puedo esperar. Lo grave no es lo que dice este joven Mauricio Espínola, sino la orden que dicta su jefe que no tolera críticas”, finalizó.