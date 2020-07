El diputado Ever Noguera indicó a la radio Momumental que no tiene ninguna sociedad empresarial con Rodolfo Friedmann y calificó de una persecución política la grave denuncia que ahora hizo su exsocio comercial Hugo Alexander Torales Viveros, a quien le había vendido su empresa.

“Uno de mis tantos negocios es la distribución de la merienda escolar, todo el mundo sabe eso. Es una empresa constituida, no es una empresa de maletín. El muchacho dice que nosotros le pedimos prestado dinero a él, eso no es así. Yo dejé todo a mi socio comercial, Ale Torales, y ellos compraron las acciones. Cuando me candidaté ya no tenía ninguna vinculación con la empresa”, argumentó.

El político dijo que no puede asegurar quién maneja esa empresa, porque hace tres años la vendió. Coincidentemente quien ahora aparece como dueña es la esposa de Álvaro Alfaro, quien es el primo de Rodolfo Friedmann. “Le conozco, es villarriqueño, su hermano es conocido mío”, respondió al ser consultado sobre su relación con Álvaro.

“Es una novela lo que armaron anoche. Hay muchas mentiras. No es una investigación periodística. Es la venganza de alguien pichado. (...) Es verdad que la empresa ganó una licitación y no es algo ilegal eso. Se firmó un solo contrato con Friedmann en el 2016. Luego la empresa volvió a ganar pero cuando ya estaba otro gobernador en Guairá”, dijo en su defensa.

Respecto a la intención de Torales, dijo que con Friedmann lideran el movimiento político de Colorado Añetete en la zona y que están siendo blanco de un grupo empresarial de medios de comunicación. “Creen que instrumentándose en los medios van a llegar al poder. Hay un candidato a gobernador que busca escalar en la política. Este muchacho (Torales) integra su empresa (la del empresario que busca candidatarse)”, aseguró.

“No tengo nada que esconder. Siempre me manejé en el marco de la ley”, dijo al consultársele sobre si existirían audios que lo comprometan junto a Friedmann. “No tendrán audios míos que me comprometan, porque mi vida empresarial es pública, no tengo nada que esconder”, agregó.

“Rodolfo Friedmann no tuvo nada que ver con la empresa hasta cuando yo me retiré de la firma”, dijo por último.

INFORME DE CONTRALORÍA

Un lapidario informe de la Contraloría General de la República reveló que en el 2016, la administración del entonces gobernador Rodolfo Friedmann adjudicó un contrato de G. 15.452 millones a la empresa ESSA, propiedad de su amigo el diputado Ever Noguera, por 1.367.520 raciones de almuerzo escolar. La mitad de las raciones, es decir 683.760, debía ser distribuido en el citado periodo y el resto en el 2017.

Según la auditoría del ente contralor, publicada por el diario La Nación, solo entregaron 480.611 raciones del almuerzo escolar y quedó un faltante de 203.149 raciones por valor de G. 2.295 millones. Por el almuerzo escolar privilegió a Noguera con un anticipo de G. 1.843 millones en el 2016 y, a cambio, su proveedor le entregó “vales de almuerzo”.

Pagaron en ese año por almuerzos no consumidos por los escolares del Guairá, cuando el contrato, como el pliego de bases y condiciones estipula que el pago debe ser en base a actas de entrega de los alimentos.







ASÍ FUE EL NEGOCIADO

Ayer el programa La Caja Negra expuso que una empresa ligada al exgobernador Rodolfo Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento cuando éste aún ocupaba el cargo. Así lo confirma Hugo Alexander Torales Viveros, quien aparecía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo éste gobernador.

La empresa ESSA fue creada originalmente por el ahora diputado Ever Noguera, alias “el rey de las licitaciones”, quien en el 2016 cuando iba a lanzarse a la arena política vendió todas sus acciones a Torales, quien ya era accionista de la SA.

En su momento, se mencionó que Torales oficiaba de testaferro de Friedmann, quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo.

Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación cambió la situación y se apropió de la firma según denuncia ahora Hugo Alexander Torales en una entrevista exclusiva en La Caja Negra (Unicanal).

El prestanombre revela que el entonces gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, aportó en concepto de capital operativo G. 1.700 millones con la condición de que el 80% de las utilidades de la empresa serían para él.