Para el diputado Edgar Ortíz, su excolega Cynthia Tarragó pecó de ingenua y “cayó por su falta de experiencia”. Según el liberal, si ella hubiera tenido experiencia, no iba a ser descubierta.

“Yo no creo que ella haya sido profesional… Irse a los Estados Unidos y prestarse para esto, se nota de lejos que no tenía la experiencia. Mi finado padre decía que hay que ser bueno, ya sea de santo o de bandido, pero lo único qs que ser es bueno”, declaró a la 730 AM.

El diputado indicó que no considera que exista mucha gente que recibe dinero sucio, pero sí conoce casos de colegas que reciben estos fondos.

Cynthia Tarragó fue detenida el pasado viernes en Nueva York junto a su marido. De acuerdo con el informe preliminar, la exlegisladora se ofreció a lavar dinero en Paraguay e incluso se ofreció a ser ella misma quien trafique cocaína a EE.UU.