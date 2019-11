Mientras los movimientos internos de la ANR discuten a qué sector militó últimamente Cynthia Tarragó, el líder de la bancada de Honor Colorado en Cámara Baja prefirió dejar de lado esa parte del debate.

“Me quiero quedar con la mejor parte de Cynthia, cuando le conocí, porque en su momento militó en nuestro equipo político, veo que ahora todas la desconocen, los de Añetete dicen que es de Honor y así”, expresó Núñez.

No obstante aclaró que esto no tiene nada que ver, pues en tal caso, Tarragó preparaba su precandidatura a la Intendencia de Asunción por el movimiento Renovación Colorada al que pertenece Lilian Samaniego, lo cual no significa que la senadora esté salpicada.

Recordó que Tarragó había entrado a la política como una outsider, que se dedicaba a los medios de comunicación y que mientras fue parlamentaria no hubo sospecha de nada, por lo que la noticia de su detención sorprendió a todos.

Núñez reconoció que lo acontecido golpea al Partido Colorado como institución, ya que es una afiliada la que está en tela de juicio.