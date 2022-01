El reporte policial hace mención que dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el centro asistencial, uno descendió del biciclo e ingresó hasta la zona donde estaban dos enfermeras de guardia y extrajo un arma de fuego, para despojarle de todas sus pertenencias, luego salió subió a la moto y ambos malvivientes huyeron.

Las enfermeras fueron despojadas de sus carteras y aparatos celulares, según comentaron las víctimas el hombre que las asaltó era flaco, alto, pero no le vieron el rostro porque tenía un casco.

El hospital no cuenta con cámaras de circuito cerrado por lo que no se tiene imagen de los asaltantes, ni tampoco de la motocicleta en la que llegaron. Esta no es la primera vez que se cometen hechos delictivos en el referido nosocomio, según se supo varias personas ya denunciaron que sus vehículos que están estacionados en dentro del centro asistencial fueron violentados.

Pero ahora los asaltantes, a sabiendas que no hay cámaras en el sitio, ya se arriesgan a ingresar dentro de los pabellones a cometer sus atracos.