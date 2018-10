En los estudios de la radio 970 AM, los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA), de la comisión de Legislación, y Derlis Maidana (ANR), de la comisión de Asuntos Constitucionales, realizaron un análisis del proyecto de ley de regulación de las encuestas electorales, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Los políticos mencionaron que entre sus puntos figura tener un registro de las empresas que se dedican a ese rubro, pero resaltaron que los encuestadores se oponen a que se concrete esto, al alegar que están operando legalmente y no hay motivos de que se los agrupe.

Otro ítem incluido en el proyecto de ley es el ranking de las empresas que más aciertan en sus pronósticos, según indicaron los legisladores.

Así también en la normativa que es analizada se prohiben las encuestas telefónicas, siendo que esto aplica en cualquier país del mundo, de acuerdo a las autoridades entrevistadas. Además se establecen las multas por no respetar la ley.

Ambos indicaron que estas dos semanas son clave para dar dictámenes en las respectivas comisiones para luego tratar en el plenario de la Cámara de Diputados.

”La preocupación de hacer un trabajo técnico responsable, debe venir por parte de las propias encuestadoras”, esgrimió Maidana. “Está en libertad el juego la libertad de prensa y de expresión. Estamos en una primera etapa de escuchar opiniones”, dijo Ávalos Mariño.

Maidana resaltó que los encuestadores alegan que con este proyecto se atenta contra el derecho al trabajo de los cientos de empleados.

Consultado sobre la propuesta legislativa, Carlos María Ljubetic, exasesor de la Justicia Electoral, manifestó su preocupación por la forma en que se pretenderá controlar las encuestas.

En charla telefónica con la misma emisora, el experto indicó que espera que la ley no contradiga ninguna libertad que está garantizada en la Carta Magna.

“Empezar a estudiar la ficha técnica no será efectiva, porque será un marco que no se podrá regular. No será difícil de realizar. En cambio, el control que puede hacer la Justicia Electoral y la calificación a cada encuestadora será buena para que nadie manipule los resultados que da a conocer a la opinión pública”, consideró Ljubetic.