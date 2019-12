Basilio “Bachi” Núñez, titular de la Comisión Especial para estudiar la intervención de la Municipalidad de Lambaré, confirmó a la 730 AM que por mayoría recomendarán la intervención de la Comuna.

Sostuvo que al menos 7 de los 8 miembros van a apoyar el pedido realizado por los concejales lambareños. Aseguró que se detectó una presunta malversación de al menos G. 39.000 millones.

Así también, el diputado Derlis Maidana indicó que desde Honor Colorado están a favor de la intervención del municipio que está liderado por el intendente liberal Armando Gómez.

Mientras que el liberal Celso Kennedy mencionó que, tras escuchar a Gómez, está convencido de que si se realiza la intervención al intendente, también debe hacerse a la Junta Municipal, luego de la divulgación de un audio donde supuestamente un concejal liberal exige 400 millones de guaraníes para evitar la intervención.

“Ese audio donde se escucha a alguien pidiendo dinero, G. 400 millones, está cortado, editado. No se llegó a hacer un análisis exhaustivo, no se sabe tampoco la fecha. Parece ser que es un concejal liberal. Me llama mucho la atención que justo salga a luz ahora, pero más allá de eso se tiene que investigar”, dijo a su vez María Gloria Valenzuela, concejal de Lambaré, en charla con la radio 650 AM.

En el punto 11 de la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados figura el tratamiento del pedido de intervención de la Municipalidad de Lambaré.

En caso de ser aprobada la intervención de la gestión del intendente, el Poder Ejecutivo designará a un interventor, cuyo informe luego deberá elevar a la Cámara de Diputados, que se dará durante el receso parlamentario. Si se elige a un intendente interino, su gestión durará hasta diciembre del 2020, mes en que asumirá el jefe comunal que será elegido en las municipales del próximo año, de acuerdo con La Nación.