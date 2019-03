Acusaciones de todo tipo arrastra el escurridizo Duarte Frutos

Las autoridades de la República se hicie­ron eco y denuncia­ron lo que la Fiscalía no ve. El ex contralor de la Repú­blica Octavio Airaldi se vol­vió a ratificar en que el actual director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, no pudo haber justificado el origen de la for­tuna que amasó, conside­rando que el estudio arrojó la no correspondencia de bienes.

Fuente: La Nación