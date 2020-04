Monseñor Edmundo Valenzuela expresó su deseo de volver a abrir las iglesias y en pequeños grupos reducidos llevar a cabo las celebraciones religiosas.

El religioso argumentó que el aislamiento no hace más que poner en desconfianza a las personas por temor al contagio al coronavirus.

En charla con la 780 AM, fue consultado al respecto el doctor Juan Carlos Portillo, quien que no sería prudente volver a abrir los templos. Dijo que respeta la libertad de credo y que incluso viene de una familia católica pero no cree que esta sea una buena opción.

Ayer un grupo importante de feligreses (aproximadamente 70 personas) fue a la Parroquia Virgen del Carmen de Asunción, violando así la disposición de la cuarentena sanitaria.