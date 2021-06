En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el doctor Ricardo Olmedo fue consultado sobre la agresión registrada en la tarde del último domingo, en el Tercer Piso del Pabellón correspondiente a pacientes internados por COVID-19, entre familiares de un internado y los médicos de guardia.

El director aclaró que no fue testigo presencial de lo ocurrido y que solo tuvo acceso al relato de los trabajadores de blanco y el acta hecha por asesoría jurídica, la cual se encuentra analizando la posibilidad de accionar legalmente contra los familiares.

Olmedo comentó que según los médicos afectados, el episodio se dio cuando una médica encontró durante su recorrido a una familiar en una zona no autorizada, violando todos los protocolos de bioseguridad, por lo que pidió a esta que se retire del sitio y así lo hizo, pero luego volvió acompañada de su madre y un amigo suyo para reclamar a la funcionaria.

“La doctora le explicó el manejo, no sé por qué ocurrió una discusión y aparentemente una agresión por cosas de celulares (porque el acompañante estaba filmando a los funcionarios). Según el relato, hubo patadas a la médica”, dijo. Consultado sobre si tiene conocimiento de que la mujer perdió a su bebé a consecuencia de una patada, la autoridad del hospital mencionó que escuchó eso por comentarios no oficiales y que al abordar a la funcionaria, esta le pidió que no comente nada al respecto.

Con relación a la versión de los familiares, quienes niegan haber golpeado a los médicos de guardia, Olmedo indicó que no puede decidir cuál de las versiones es la verdadera pero que debe creer en sus trabajadores. Y agregó que justo el video de la cámara de seguridad no capta el lugar exacto donde ocurrió el encontronazo.

Tras el incidente, el médico sostuvo que van a redoblar los controles en los accesos al nosocomio y que de ahora en más solo se ingresará por el área de Urgencias y se dirigirá a los visitantes hasta la sala donde están internados sus pacientes.

Por último negó que no alimenten a horario a los pacientes, tal como denunciaron los familiares.