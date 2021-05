El doctor Felipe González, director del Ineram, argumentó que no tiene fundamento ir a una cuarentena estricta sin dar algo a cambio, como mayor cantidad de vacunas o fortalecimiento del sistema sanitario. A su parecer es mejor reforzar los controles en las calles y seguir con los cuidados personales.

El doctor Felipe González indicó a radio UNO 650 AM que tienen un índice de ocupación del 100% y solamente con altas o fallecimiento que se consiguen nuevas camas. “Nosotros habilitamos nuevos lugares e inmediatamente se llenan”, dijo. “Recibimos de 30 a 50 pedidos de cama de internación por día, pero no podemos recibir más. La gente que está un poco mejor espera en las afueras que alguien sea dado de alta o fallezca para poder ingresar”, agregó.

En otro momento comentó que el desafío diario en ese nosocomio es el stock de oxígeno para los pacientes con Covid-19. “Es el bien más preciado”, agregó. En tanto que respecto a los medicamentos, aseguró que la Diben está ayudando a las familias. Solo se están comprando los insumos de aseo personal de los internados.

Consultado sobre la propuesta de su colega Carlos Morínigo, jefe de contingencia del Ineram, consideró que no apoya tanto ir a una cuarentena total, sino más bien abogó por implementar mayores controles en las calles y los cuidados personales. “Es una respuesta muy difícil, para ir a una cuarentena estricta tenemos que ofrecer algo, pero no tenemos la capacidad de ofrecer vacunas. No tiene fundamento importante ir a cuarentena estricta sin nada a cambio. Para mí hay que mejorar los controles”, dijo.

El director González dijo que es una pena que los jóvenes se siguen reuniendo de manera inconsciente, porque luego llevan el virus a los adultos mayores. “Negocios que cumplen el protocolo sanitario no son un peligro, los puntos de contagios son reuniones sociales y familiares”, ratificó.

Sobre la jornada electoral, el entrevistado aseguró que estará controlada, pero que las reuniones o los festejos podrían provocar contagios. “Hoy ya se registran enfermos luego de estos mítines políticos”, advirtió.

Por otra parte lamentó la muerte de una colega ayer tras más de 100 días de internación. Lastimosamente la misma no pudo vacunarse porque se internó antes de que lleguen las dosis y quedó con secuelas.