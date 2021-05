“Quiero decirles que les quiero a todos y todas… me llamo al silencio me quitaron las nuevas funciones que me dieron en la mañana”, comunicó el doctor Roque Silva, a través de su cuenta de Twitter.

Minutos después, nuevamente por esa vía comunicó que renunciaba al cargo de director de la Región Sanitaria de Central.

“Dije que tenia Dignidad… y lo sigo manteniendo Gracias @MaritoAbdo y @MazzoleniJulio por haber confiado en mi volveré a los hospitales donde seguiré ayudando a la gente… como me dijo mi papa che RA Y no vayas más a defender lo indefendible… nadie te va a reconocer nada”, expuso el médico.

Quiero decirles que les quiero a todos y todas… me llamo al silencio me quitaron las nuevas funciones que me dieron en la mañana… El lunes comunicare mi decisión https://t.co/sUrkwz99yt — Dr Roque Silva Lopez (@roque16silva) May 7, 2021

“Aclaro yo no renuncie.. me hicieron renunciar por un mensaje de WhatsApp”, subrayó.

Agregó que el lunes presentará de manera oficial su nota de renuncia y dará a conocer los mensajes donde le solicitaron que se aleje del cargo.