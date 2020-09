María Montserrat Barros Estrago, alias “La Mombi”, es propietaria de la huerta urbana La Mombi, la cual ofrece productos orgánicos y también mini huertas. La emprendedora fue detenida este miércoles en un dúplex en el Barrio San Cristobal de Asunción durante el operativo “Monkey glue”, mediante el cual se desbarató una banda que poseía varios laboratorios de marihuana VIP.

Según presumen los investigadores de la Senad y de la Fiscalía, esta ciudadana sería quien tenía el conocimiento técnico respecto al cultivo y procesamiento de la marihuana. Es así que el grupo criminal adquirió equipamiento de última generación de EEUU y semillas especiales para este “emprendimiento”.

La droga era procesada en los diversos “indoor” (lugares cerrados) o invernaderos clandestinos, pero también el grupo en cuestión tenía alquilado un departamento que usaba como depósito en Fernando de la Mora, donde guardaba la droga lista antes de la venta.

UNA EMPREDENDORA

En una entrevista hecha por el Canal Pro en agosto de este año, la emprendedora Barros cuenta que su empresa de productos orgánicos y huertas nació años atrás y que el nombre lo puso por cómo la llaman sus amigos. “Me encantó el apodo y la huerta es muy la Mombi, es una característica muy mía y me encantó llamarle así porque yo me represento mucho con la Mombi”, dijo.

Aseguró que descubrió el cultivo durante los seis meses que estuvo de ocio durante la recuperación de una cirugía de ojos tras un desprendimiento de retina e indicó que comenzó con el cultivo hidropónico. Aclaró que no es agrónoma, sino que fue aprendiendo por su cuenta y adquirió experiencia. “Esto empezó como un hobby pero hoy es económicamente rentable. Tuve esos años de probar, equivocarme, hasta que me salga. Fui indagando en esto que me gusta, siempre me encantó tener contacto con la naturaleza. (…) Cada día voy leyendo y aprendiendo más, no me quedo con la lechuga hidropónica y el cultivo convencional. Me gusta la parte genética”, sostuvo sobre su emprendimiento.

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN

En total 12 jóvenes fueron detenidos este día por integrar la banda “cheta”. Además de María Monserrat Barros, alias “La Mombi”, están implicados Henry Alexander Homzi, alias “Yankee”, Eugenio José Méndez Gutierrez, alias “Memo”; Nicolás Marecos Retamozo, alias “Niky”; Jorge Matías Samudio Giménez, alias “Pesoca”; Matías Adrián Paciello Ayala, alias “Paciello”, Rodrigo David Marecos Retamozo, alias “Muñeco”; Arturo Daniel Vega Yamabay, alias “Turri”, Francisco Javier Gutierrez, alias “Franche”; Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias “Torta”; Moisés Enrique Basualdo, alias “Doctor” y Diego Elizeche.

Estos, según la presunción de los intervinientes, integran una red de distribución de marihuana de alto costo y producida en laboratorios clandestinos de Asunción y Fernando de la Mora. Estos espacios ocultaban invernaderos altamente equipados y manejados por jóvenes de elevado nivel social, tanto que el precio de la droga se posicionaba como uno de los más costosos del mercado.

La investigación señala que las ganancias mensuales por la venta de la marihuana “VIP” eran millonarias, en ese sentido la circulación de beneficios monetarios sostenía principalmente una estructura conformada por estos jóvenes que tienen entre 26 y 32 años.

La construcción de los laboratorios, implicaba la búsqueda de lugares cerrados, la exportación de insumos desde los Estados Unidos, conocimientos en agronomía y la contratación de electricistas capaces de poner en funcionamiento complejos sistemas de luces ultravioleta.

En el proceso intervienen modificaciones genéticas para la obtención de variedades que alcanzan niveles superiores de THC. De ahí que un gramo de la droga ronda los 70 mil guaraníes. Los tipos de cepas encontrados en los laboratorios fueron: White Widow, Royal Gorila. Purple, Nothern Line, Moby-D, Blue Widow Y Gelato.