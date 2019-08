Gil Ilutowich, fundador de Compedia, empresa líder en tecnología de sistemas edu­cativos interactivos, expresó que la aplicación eHippy se enfocaría en enseñar a los padres, darles herramien­tas y capacidades para edu­car a sus hijos.

La plataforma virtual educativa eHippy podría llegar al país el próximo año.

“La implementación de la aplicación en Paraguay es una inversión a largo plazo, es hacer que las personas, gra­cias a la educación, posean las capacidades para reali­zar investigaciones e inven­tos, además de contribuir al país y, sobre todo, fomentar el potencial de cada niño para­guayo, que solo necesita un padre fuerte que lo ayude a llegar a sus objetivos”, dijo.

Reveló que eHippy fue desa­rrollado por la Universidad Hebrea hace 50 años para las personas que migraban de Yemen a Israel. “Las per­sonas ingresaban a Israel sin saber lo que era la electrici­dad, agua corriente ni tecno­logía, y tenían la necesidad de adaptarse a un país que se encontraba bastante avan­zado”, explicó y agregó que fue ahí cuando surgió la idea de crear un programa enfo­cado en los padres para solu­cionar la problemática.

“Durante el proceso de migración, los niños sue­len aprender más rápido que los padres como, por ejem­plo, idiomas, tecnología y ambiente, luego estos empie­zan a enseñar a los padres, se vuelven traductores, hacen las compras y luego toman la autoridad del hogar, deciden si van al colegio o no, y si el padre o la madre quiere decir algo al respecto pierden auto­ridad porque comparan cono­cimientos. Un niño que vive en una situación como esta no tiene futuro porque estos no pueden tomar el control de la familia”, sostuvo.

eHippy tiene un entorno amigable y de fácil acceso, lo que contribuye a una mayor interacción.

APP PARA PARAGUAY

Indicó que eHippy no es solo una aplicación para emigran­tes o para personas de escasos recursos, ya que puede ayu­dar a cualquier familia que quiera educar a sus hijos en un ambiente que evoluciona rápidamente. “La problemá­tica de los inmigrantes se puede asimilar a los proble­mas de ciudadanos de un país que se desplazan desde las zonas rurales a las urbanas. La tecnología causa brechas, entonces se puede preparar a los niños para un mundo que cambia constantemente”, precisó y concluyó que la “educación es una torre, se necesita una buena base, si no hay una buena base, es difícil construir los siguientes pisos porque esta puede colapsar”.

UN POCO MÁS SOBRE COMPEDIA

Es líder mundial en el desa­rrollo de sistemas educati­vos interactivos, contenido y tecnología para educación, capacitación corporativa y museos. Trabajan educado­res, tecnólogos y narrado­res de historias con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de aprendizaje avanzadas que están dirigidas a millones de personas en 50 países y 35 idiomas.

La misión de Com­pedia es utilizar la tecnología para ayudar a los estudiantes a tener éxito al hacer que la educación sea más divertida y atractiva; es por ello que esta compañía basada en la ciudad del Tel Aviv se enfoca en mejorar la experiencia de aprendizaje a través de tecno­logías de punta que promue­ven una mejor participación y resultados de los estudiantes.