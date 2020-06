La paciente detalló que 4 meses atrás fue diagnosticada con cáncer melanoma lunar (maligno). Tras tener conocimiento, se realizó varios estudios y posterior a eso, se sometió a una operación para frenar la enfermedad.

Añadió que el tratamiento debe continuar con sesiones de quimioterapia. Sin embargo, no cuenta con el fármaco.

La mujer manifestó que en febrero de este año, salió el recurso de amparo donde solicita al Ministerio de Salud, los medicamentos que precisa para continuar con la terapia.

“Desde febrero hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud no me brindó los remedios. Fui a reuniones, hablé, de todo ya hice pero no conseguí nada. De tanto que esperé ya hizo metástasis en el hígado y la enfermedad se expande”, expresó la paciente en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Explicó que necesita con suma urgencia el medicamento Pembrolizumab, para iniciar este 29 del corriente, su sesión de quimioterapia.

“Cada vida vale mucho y la mía vale muchísimo. Yo quiero vivir, no quiero morir de esto. Y solo recurriendo a fuerzas mayores espero poder conseguir el fármaco que necesito”, lamentó.

Cristina Riveros expresó que solo con las sesiones de quimioterapia podrá salvar su vida.