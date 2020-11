“Si analizamos históricamente, claro que hay un déficit de inversión y de proyección en la Essap y la Ande, también sumémosle la desidia de sus autoridades y la corrupción imperante de tantos años. Hoy lo estamos padeciendo y en los próximos años será peor porque no hay capacidad o interés del gobierno de turno, entonces por qué no abrimos estos servicios básicos al libre mercado, a la competencia con reglas claras y transparentes, con un ente regulador técnico, despolitizado, que sea firme y cuide que los servicios sean como se merece la gente”, señaló Carlos Rejala.

A criterio del legislador, para tener una libre competencia primero se debe contar con un ente regulador despolitizado, integrado por gente capaz y patriota, que cuide los intereses de la ciudadanía, y también necesitamos reglas claras en materia legislativa, para que la libre competencia en los servicios básicos no se convierta en un negocio de los amigos del poder y de los poderosos.

“No debe estar normalizado los cortes y como ciudadanía tener que estar aceptando eso. Tenemos que evaluar como pueblo qué servicio queremos y cómo queremos recibirlo, quiero abrir ese debate público desde todas las aristas, sin ideologizar ni partidizar el tema. Aquí la cuestión es simple, queremos un servicio mejor o estamos dispuestos a aguantar, a seguir igual o peor de lo que estamos. No quiero que la gente se confunda o los ‘trolls’ desvíen el tema, no hablo de privatizar los entes públicos, hablo de abrir un debate sobre la desmonopolización de los servicios básicos”, agregó.

Lamentó archivamiento del pedido de interpelación al titular de la Essap

Por otro lado, Rejala lamentó que una mayoría de sus colegas enviara al archivo el pedido de interpelación al titular de la Essap, Natalicio Chase.

“Le blindaron a Chase. La ciudadanía quiere explicaciones, nada más. ¿Por qué tiene miedo de dar explicaciones? Esto no es un show porque tenemos documentos”, dijo y agregó que igualmente ya solicitó hace un mes y medio informes respecto a cómo se utilizaron los 120.000 millones de guaraníes que se le sacó a Salud para darle a la Essap, pero que hasta el momento no se dignaron a responder.

“No nos respondieron. No tienen la capacidad ética ni moral de responder. ¿Qué miedo tienen de responder, de enfrentar, de qué quieren esconderse o escudar? Esto no es populismo, hoy la gente no tiene el líquido vital, los niños no tienen para bañarse en plena pandemia y si sale agua, es pura mierda con olor a cloaca”, finalizó.