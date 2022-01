El director general asistencial del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, dispuso la reubicación del personal sanitario, médico y de enfermería, para dar respuesta al aumento considerable de pacientes con cuadro respiratorio que acuden a consulta. En promedio se reciben por día 60 personas en busca de atención.

Giubi explicó que el año pasado se contaba con personal destinado exclusivamente a la contingencia respiratoria. Parte de ese grupo, cuando mermaron los casos respiratorios y de covid, fueron reubicados en las diferentes áreas hospitalarias. Sin embargo, teniendo en cuenta que los casos vuelven a aumentar, la disposición de la Dirección General Asistencial es que todo el personal que con anterioridad estuvo abocado a la contingencia vuelva a sus funciones. De esta manera se refuerza el área de consultorios e internados del Bloque Modular Respiratorio.

Por otro lado, dijo que actualmente se ve que los requerimientos de internación en sala de la contingencia respiratoria y terapia no son tantos como en la primera ola. El director manifestó que no se puede descartar que pudiera aumentar la necesidad de internación, ante la cantidad de contagiados en ascenso, entre los cuales pueden haber personas con enfermedad de base, no vacunadas y a esto se suma la alta demanda de consultas que a veces hace se retrase la atención.

"Nosotros no somos un hospital de referencia Covid-19, pero tenemos un bloque de contingencia, que tiene una capacidad de internación de 40 camas y con eso pretendemos dar salida a las necesidades o los pacientes que se puedan auto referir al hospital", apuntó. Los motivos que generan una necesidad de mayor redistribución del personal de otras áreas son la cuarentena o reposo que puedan generarse entre el personal de salud afectado al bloque de la contingencia.

A respetar los protocolos

El doctor Giubi resaltó que la regla general para todos, funcionarios y usuarios del hospital, es el uso obligatorio y correcto de la mascarilla, es decir que cubra bien la nariz y la boca. Igualmente se insiste con el distanciamiento y las medidas de higiene para lo cual se dispone de lavamanos en los accesos principales.

“Es importante seguir los protocolos estrictamente y en este sentido manejarse apegados a las medidas sanitarias para mayor seguridad de todos, funcionarios y pacientes, así evitaremos más contagios”, destacó.

Manifestó que el Hospital de Clínicas toma la muestra del hisopado para pacientes internados, pero el procesamiento de las mismas está a cargo del Ministerio de Salud. Antes el análisis se realizaba a través del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la UNA, pero actualmente ya no porque está con limitaciones.

El cupo que ofrece el Ministerio es limitado, atendiendo a que deben analizar muestras de todo el país, por lo cual están priorizando pacientes con síntomas. “Hubo un aumento en la capacidad de toma de muestras por parte del Ministerio de salud, de 4.000 a 4.500 muestras diarias hoy en día están por las 9.000 muestras. Hay un aumento demasiado importante de la demanda de hisopados lo que hace también que tarden más en salir sus resultados”, finalizó.