Un plato de cena de Nochebuena de una persona con diabetes si tiene una porción de chipa guasu o sopa paraguaya ya no debe incluir pan ni ensalada de papas porque al padecer esta patología de base se debe evitar todo tipo de carbohidratos.

En estos casos lo mejor es optar por las ensaladas verdes y cuidar las porciones de lo que se acompaña. La Licenciada Gina Bataglia, especialista del Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia del Hospital de Clínicas recomendó que para estas fiestas de fin de año se debe tener en cuenta que lo que más ronda es la abundancia pero se debe mantener una alimentación equilibrada, disfrutar de todo pero sin abusos.

“En el caso de los pacientes con patologías de base como por ejemplo diabetes evitar todo lo que sean hidratos de carbono. Generalmente se hace chipa guasu, sopa, que al mismo tiempo se acompaña con pan y ensalada de papas. Hay que saber disminuir cantidades de todos estos carbohidratos y acompañar siempre con ensaladas verdes, que deben ocupar la mitad del plato”, señaló.

Se puede aumentar la proteína, en caso que alguien después quiera brindar con sidra o alguna bebida, que no está prohibido si es que se toma en la medida justa. “Lo recomendable es no abusar con nada, por eso es que siempre se habla del equilibrio”, aclaró.

El plato perfecto sería una porción de carne, cerdo, pollo o puede ser lengua a la vinagreta, acompañado de ensalada verde que alcance de la mitad del plato, y un pedazo de sopa o chipa guasu.

Para las personas que sufren de hipertensión arterial, el consejo principal es no consumir alimentos con sal, cuidando siempre las porciones. “Durante las fiestas lo que uno debe tener en cuenta es que probablemente va a ser el reencuentro con la familia, entonces lo ideal es no dejarse llevar por la emoción del momento. Aprovechar y comer todos juntos, pero cuidando siempre las porciones y por sobre todo cuidar a las personas que padecen de enfermedades de base”, destacó.

“Sabemos que es muy difícil decirles a los pacientes clínicos no comas o no tomes, entonces lo ideal es decirles que coman, pero no en cantidades exageradas. Esta siempre es una recomendación para todos en general, no abusar con los alimentos y bebidas, todo en exceso es malo”, puntualizó la profesional.

El Dpto. de Nutrición, Alimentación y Dietoterapia del Hospital de Clínicas, se encuentra en pleno proceso de elaboración de un menú especial por Navidad y Año nuevo, como cada año, elaborado bajo criterios de los especialistas del servicio, a modo de agasajar a los pacientes internados, familiares y funcionarios de la institución de guardia en esas fechas dentro de los parámetros.