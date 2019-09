El primer reporte de la periodista Jennifer Jacobs, destacó la recepción realizada en el Palacio de Gobierno a la hija Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Donald Trump.

Manifestó que Ivanka fue recibida con la alfombra roja a lo largo de la gran escalera en el Palacio de Gobierno y con presencia de la Primera Dama, Silvana Abdo.

Jacobs puso énfasis también en el trayecto realizado por Ivanka Trump hasta el Palacio de Gobierno, donde la estadounidense pasó por un “barrio marginal”, cerca del Congreso Nacional, haciendo referencia a los refugiados que instalaron precarias viviendas en las plazas aledañas a la sede legislativa.

Ivanka Trump comparte y baila música paraguaya con un grupo de mujeres en El Granel.pic.twitter.com/2jbqtnKd7P — Diario HOY (@hoypy) September 6, 2019

“Las personas de los barrios pobres que se inundan cuando nace el río Paraguay llegan a la ciudad y se ponen en cuclillas. Solo por contexto, sería similar a los refugios de madera contrachapada en National Mall”, escribió la reportera en su cuenta de twitter.

Sobre Paraguay, dijo además que es una nación que está en una lucha por estimular economía. Sostuvo que a pesar de tener aproximadamente 7 millones de habitantes, se exporta energía hidroeléctrica, carne de res y otros, pero sigue siendo “un país muy pobre”. Resaltó que ocupa el segundo lugar más corrupto en América del Sur, solamente superado por Venezuela.

Otro aspecto resaltante de la visita de Ivanka Trump a nuestro país y que fue comentado por la periodista, fue su momento de “relajación” al bailar “Che la Reina” escrita por Emiliano R. Fernández y Ne porã che Paraguay, letra original de Carlos Sosa.

The very formal Ivanka Trump let her hair down a bit at her 2nd-to-last stop of her 4-day South America trip.



Brass band was playing “Che la Reina”/“I’m the Queen.”



Was written by a Paraguayan soldier going off to the Bolivian war as a farewell to his queen. pic.twitter.com/RYR1IQvku7 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 6, 2019

Posterior al acto en el Palacio de Gobierno, la delegación encabezada por Ivaka Trump se trasladó hasta Mburuvicha Róga para un almuerzo de cordialidad por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Paraguay really rolled out red carpet for Ivanka Trump and US delegation, with a very extravagant luncheon with two dessert tables that featured cream puffs, marinated fruit, radish flowers.



This is how President Mario Abdo Benítez greets *presidents,* local staff told me. pic.twitter.com/YoLgizqdAw — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 6, 2019

“Paraguay realmente extendió la alfombra roja para Ivanka Trump y la delegación de los EE. UU., con un almuerzo muy extravagante con dos mesas de postres que incluían bocadillos de crema, fruta marinada, flores de rábano. Así es como el presidente Mario Abdo Benítez saluda a los * presidentes *, me dijo el personal local”, resaltó la periodista.

La periodista subrayó que el presidente Mario Abdo Benítez, durante el almuerzo brindó por “estrechar lazos con los Estados Unidos en materia de derechos humanos, defensa de la familia y de la vida, valores democráticos compartidos y para las mujeres”.