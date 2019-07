El ingeniero Guillermo López Flores, técnico y consultor del sector eléctrico, charló con las radios 970 y 650 AM sobre el polémico acuerdo suscrito (en medio de mucho secretismo hace dos meses) entre los embajadores Hugo Saguier Caballero (Paraguay) y Pedro Miguel da Costa e Silva (Brasil), que terminó costando el cargo al ahora extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, por no estar de acuerdo.

El experto resaltó que, en síntesis, lo acordado entre ambos países establece ajustar el procedimiento de concesión de excedentes energéticos de la Itaipú Binacional a lo que dice el tratado. Es decir, dejar de ‘regalar’ energía al Paraguay.

Ejemplificó que antes nuestro país contrataba y pagaba por 100 megavatios pero que retiraba 150 en total, siendo el 50 el excedente que daba Brasil por una especie de complacencia interesada. “No era monetario el interés, tenía parte de connotación ideológica, ya que se trataba del gobierno Lula-Dilma. En el contexto general de Itaipú, era favorable al Brasil, teniendo un socio adolescente, permitían pequeñas violaciones - concesiones - ajustes en pos de la buena marcha del negocio”, dijo.

Este cambio de paradigma, según detalló López Flores, no podría ser tildado de actitud entreguista porque se trata de una postura jurídicamente sustentada pese a que el Paraguay se verá afectado al no recibir más el excedente y tener que pagar más por la energía que necesita. Esgrimió que de esta manera la ANDE desembolsará más dinero, por lo que sus tarifas tendrán un costo superior, pero aclaró que el Gobierno podrá adoptar medidas para mitigar el inminente aumento tarifario de la electricidad. “Es un cambio ideológico, se debe bajar el costo de la energía y para ello ajustar los cinturones por todas partes”, acotó.

Resaltó que se percibe que la actitud de Brasil responde a una simple cuestión ideológica (son militares y aplican la regla con autoritarismo) y no al aspecto monetario, atendiendo que la energía paraguaya cedida al Brasil representa el 7 % del lado brasileño, por lo que no aumentará significativamente ni impactará al suministro eléctrico del vecino país. “No será mucho lo que ahorrará el Brasil, numéricamente no será relevante, sino que es complacer lo que está escrito en el tratado y terminar así una práctica que era beneficiosa para la ANDE”, refirió.