Guillermo Parra, gerente de Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), manifestó a la radio Universo 970 AM que siguen negociando con el Gobierno Nacional la forma en que se implementará el régimen tributario al sector.

A su parecer no corresponde que se abone un nuevo tributo a la venta de las naftas, ya que pagan por la importación de sus componentes. Sin embargo, para la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), las distribuidoras abonan sus cánones fiscales al importar la nafta virgen y la nafta catalítica, pero no así los emblemas cuando mezclan estos productos y crean otro nuevo a ser comercializado al público final.

Esta disposición “afecta a los combustibles y no a las empresas, nosotros estamos en medio porque comercializamos. No defendemos ningún interés particular de las empresas, sino que hacemos un servicio a la patria para contar nuestra experiencia en la mezcla de combustibles para que la SET realice el decreto”, según refirió Parra.

El representante indicó que siempre existió el impuesto selectivo al consumo (ISC) en diferentes valores, y resaltó que desde 1991 no se actualizó a los tiempos actuales. La normativa solo establece el tributo para la importación de los combustibles.

“El Paraguay tiene un programa exitoso de combinar dos componentes de naftas con alcohol. Es un programa del Gobierno, no de los sectores privados”, comentó además. "Hoy hay un decreto en suspensión por 45 días y se viene trabajando en una nueva redacción. Hubo un acuerdo en el tema de gasoil, pero todavía no lo hubo en el tema nafta”, puntualizó.

Mientras el sector privado habla de un reajuste de 1.000 guaraníes el litro, el Gobierno asegura que debe estar en el orden del 50 y 100 guaraníes el litro de combustible.