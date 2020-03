“Espero que los recortes comiencen por consejeros de Itaipú y Yacyreta, espero que los recortes sigan con los directivos del Banco Central del Paraguay, espero que esos recortes vengan de la escandalosa ganancia del sector financiero, de las inmorales ganancias de los sectores comerciales que están sobre elevando los precios. Si no es así, el ajuste de cinturones que se pretende aplicar al trabajador, tendrá serias consecuencias y el gobierno debe saberlo”, indicó.

“Aun cuando ya se ha aprobado la ley, otra vez el peso de la crisis sanitaria y en consecuencia la crisis económico-social, se va a transferir a los sectores más pobres. Los que tienen más no van a aportar más; los recortes anunciados para el sector público no contemplan una realidad como que el 80 o 90% de los funcionarios trabajan con sus salarios al límite, incluso algunos no cobran, como el caso de los funcionarios de los concejos de salud del interior de toda la república”, señaló luego.

La pandemia está golpeando fuerte en la economía y está generando inquietud en la ciudadanía, expresó "la preocupación de la gente va convirtiéndose en angustia y no por el virus precisamente, sino por hallar la forma de sobrevivir el día a día. Todos los sectores de la sociedad están inquietos por la sensación de fragilidad que muestra el gobierno cuando ahora es el momento de demostrar capacidad de gestión. El mensaje del Poder Ejecutivo debe ser firme y claro, sus informes no deben dejar ningún atisbo de duda. Que diga exactamente cómo va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cuál va a ser el mecanismo de protección para estas fuentes de trabajo".

EL GOBIERNO DEBE AUMENTAR EL SUBSIDIO PARA LOS TRABAJADORES INFORMALES

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley de Emergencia Nacional por el COVID-19 que prevé G. 500.000 para 1.500.000 de trabajadores informales. Para el senador Querey difícilmente una familia tipo de 5 integrantes, pueda sobrevivir con ese monto. “El gobierno tendría que revisar, y reorientar algunos recursos de tal manera a aumentar ese subsidio”, comentó el legislador.

Añadió, en ese sentido, que se trabajaría en las medidas normativas que hicieran falta para garantizar un mayor aporte a los ciudadanos.