Indignado y con el ánimo por el suelo está el principal autor (y sus colaboradores) del pesebre de la Iglesia la Encarnación, porque el párroco Ángel Arévalo ordenó desmantelar todo el trabajo, para que mañana se realice una boda de la hija de un multimillonario empresario. El argumento es que las imágenes no combinan con la decoración de la celebración religiosa.

Agustín Talavera González, del Grupo de Oradores del Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Encarnación, llamó a nuestra redacción para informar con mucha tristeza sobre la decisión del párroco Ángel Arévalo, de retirar el pesebre colocado apenas el domingo. En la tradición católica los pesebres se montan dias antes de la natividad de Jesús, hasta el día de celebración de los Reyes Magos, como mínimo.

“Este señor maneja la Iglesia como un bastión feudal y nosotros no tenemos un lugar donde quejarnos, directamente nos notificaron que se va a quitar porque no combina con la decoración de la boda”, comentó Talavera González, quien lleva 20 años dedicándose a esta labor con añosas piezas que datan varias décadas y fueron donadas por catalanes.

Cuestionó además las soldaduras de estructuras de metal y de hierro que hicieron los decoradores y recordó que por tratarse de un arquitectura histórica, las paredes no se pueden tocar aunque se trate de una fastuosa boda.

Conversamos al respecto con el padre Ángel Arévalo, quien reconoció que Talavera posee un talento incuestionable para este tipo de obras y que precisamente por eso lo contratan cada año.

Sin embargo, explicó que el pesebre se encontraba muy en el centro del altar y ocupaba demasiado espacio, por lo que solicitó cambiarlo de lugar y trasladarlo hacia el costado para una boda que debe celebrarse mañana sábado.

“No entraba dentro de la decoración, se le pidió y él no quiso tocar, entonces sacamos porque hoy ya tienen que entrar a hacer todo (los decoradores de la boda)”, comentó el padre Ángel quien dijo sentir mucho aprecio por el señor Talavera.

Aclaró no obstante que la intervención de los decoradores cuenta con la autorización del Ministerio de Cultura, por ser la Iglesia de la Encarnación un patrimonio.

El párroco reveló que resulta muy difícil mantener la Iglesia porque son pocos los devotos que asisten a ella y por tanto no puede negarse a aceptar pedidos que van a traer beneficios a a la misma.

“Ayer estaban entre 20 a 30 personas que vinieron a limpiar desde el techo hasta el piso, a mejorar la iluminación y yo no puedo decir no, me voy a parar a ver la belleza de mi templo porque se van quedando cosas importantes”, aseguró.

Consultado si ahora la Iglesia ya quedará sin pesebre hasta el año que viene, aclaró que colocarán otro que con certeza no tendrá todo el esplendor del que desmontaron ahora, pero aun así representará el nacimiento del niño Jesús.