El asesor en Asuntos Internacionales de la Presidencia, el embajador Federico González, detalló que de entre los 156 compatriotas que llegaron desde Miami, Estados Unidos a través de un avión que arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuatro personas fueron a sus casas a guardar cuarentena porque cumplían con ciertos requisitos, como ser mayores de 60 años o tener constancias médicas. Entre estos cuatro, figura el caso del empresario Karim Salum.

“Un día antes de la llegada del vuelo, (Sandra Quiñónez) me llamó a consultar cuál es el procedimiento para que una persona guarde cuarentena en su domicilio. Le dije que la regla general es que todos vayan a los albergues, pero si presentan certificados médicos podrían ir a sus viviendas. En ese momento no me pidió nada, solo quiso saber el mecanismo”, aclaró a la radio Universo 970 AM.

Ese mismo día, a las 23:30 de la noche el guardia de su barrio cerrado le entregó una constancia médica del empresario Karim Salum en la que se mencionaba que tenía asma, recordó González. Según le dijo el portero, la nota la había acercado una persona desconocida, quien le manifestó que era de parte de la Fiscal General del Estado.

Esto no fue corroborado por el embajador González, quien optó por llevar la nota hasta el Consejo de Defensa Nacional, el cual decidió trasladar la consulta al personal médico de Salud Pública y la fiscal Teresa Sosa que se encontraban en el aeropuerto aguardando la llegada de dicho avión. Esta comitiva finalmente dio el visto bueno a la solicitud para que el empresario vaya a su vivienda.

Anoche, la fiscal general Sandra Quiñónez se comunicó de vuelta con el embajador para expresarle que no estaba al tanto del pedido que se hizo a su nombre, por lo que nunca lo aprobó. “Le pedí que investigue porque una persona fue a mi domicilio e invocó su nombre”, indicó al respecto González.

Esa misma noche se denunció que supuestamente el hombre violó su cuarentena, por lo que se comunicaron con el mismo para que vaya a un albergue. “La denuncia fue anónima, no sabemos quién lo hizo. El hombre aceptó ser trasladado, pero no aceptó que haya violado tal como se denunció”, agregó.

#GuerraContraElCOVID19



Federico González, Ministro Asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, sobre el caso de Karim Salum. #QuedateEnCasaPy



12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal DTH y Flow

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/VOGBOWhVzQ — GEN (@SomosGEN) April 24, 2020

#GuerraContraElCOVID19



“Yo recibí una constancia que decía que la persona presentaba una infección respiratoria y se trataba de asma” -Federico González, Ministro Asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia.#QuedateEnCasaPy



https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/mLmDbHbwnl — GEN (@SomosGEN) April 24, 2020

EMPRESARIO DICE QUE ÉL ENVIÓ NOTA Y NO VIOLÓ CUARENTENA

El viajero Karim Salum dijo a la misma emisora que él envió el escrito al embajador para informarle que sufre una afección respiratoria por la rinitis, no asma como dijo la autoridad. Remarcó que la misiva no fue enviada de parte de la fiscal general Sandra Quiñónez. “Mi chofer fue a entregar la nota a mi nombre. Yo hablé con mi médico y envié la constancia a Federico González”, sostuvo.

El empresario aclaró que en ningún momento salió de su residencia luego de retornar del extranjero. “Yo no violé la cuarentena y pedí que se investigue eso. La única vez que salí fue ayer para el traslado, yo siempre me manejé con la verdad. Yo cumplí mi cuarentena en mi casa aislado desde que llegué, porque me parece más cómodo y no hay riesgo de que le contagie a alguien. Niego categóricamente que haya violado la cuarentena, es una mentira que molesta. En ningún momento salí hasta que el policía me pidió que le acompañe. Eso se puede ver en el circuito cerrado de mi residencia”, aseveró.

#GuerraContraElCOVID19



Conversamos con el empresario Karim Salum: Aclara que se mantiene en cuarentena. #QuedateEnCasaPy



12/612HD de Tigo TV 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/y5Wej7CA0U — GEN (@SomosGEN) April 24, 2020

NO HUBO ORDEN DE SANDRA QUIÑÓNEZ

Mientras que la fiscala Teresa Sosa señaló a La Nación que no recibió ningún tipo de instrucción de la Fiscalía General del Estado para apartar al empresario Karim Salum, de las personas que serían enviadas a albergues.

“La fiscal Sandra Quinónez no me dio a mí ninguna instrucción referente a este caso. La instrucción la recibí del militar responsable de Repatriación y de los médicos (de Salud Pública) Francisco López y Belén Ramírez, que estaban al tanto de esta situación”, expresó.

NO CORRERÍA INTENTO DE JUICIO

En tanto que el diputado colorado “Bachi” Núñez dijo a Universo 970 AM que no considera que existan causales para el juicio político a la fiscal general Quiñónez. “Es ridículo lo que se plantea porque ni siquiera hubo una carta o pedido de ella. Hay sectores que están conspirando y nosotros no nos vamos a prestar a esto”, remarcó.