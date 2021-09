La pediatra Ana Campuzano fue contundente al afirmar que los docentes que rechazaron inmunizarse no pueden estar a cargo de niños en las instituciones públicas. A su parecer, las autoridades educativas deben dar otras funciones a estos maestros, pero que no tengan contacto con los estudiantes.

“Los padres mandan por seguridad a sus chicos a las escuelas, pero nuestros niños no están vacunados. Ni haciendo el PCR cada tres días como en otros países es seguro. Los maestros no vacunados no pueden estar a cargo de los niños, tienen la libertad de no vacunarse pero no tienen la libertad de contagiar a los niños y sus respectivos familiares”, agregó.

En entrevista con la radio 650 y el canal C9N, la experta dijo que recién en estos días se enteraron de la existencia de más de 5.000 docentes no inmunizados, por lo que recién mañana será tratado el tema en la sociedad, para luego trasladar una recomendación a las autoridades de Salud y Educación.

Recordó en otro momento que el 95% de las personas que fallecen por covid o que se internaron en UTI es porque no estaban vacunadas, y advirtió que la variante delta podría afectar así a los niños.

Por último indicó que los niños no deben ir a fiestas, ni a parques cerrados, shoppings, no deben estar en lugares con concentración de personas, y se debe priorizar solo la escuela porque es una actividad imprescindible.