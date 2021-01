El 26 de diciembre pasado, doña Alodia comenzó a presentar los primeros síntomas del coronavirus. A partir de allí se le realizó el hisopado que confirmó el diagnóstico del Covid-19 y a partir del cual inició el tratamiento.

“No llegamos a darle remdesivir, no afectó mucho el sistema respiratorio, no recibió oxígeno complementario, pero sí le dimos corticoide y anticoagulante”, explicó a la 730 AM el médico tratante, Ricardo Oviedo.

Resaltó que la valiente anciana ya venció al Covid-19 y que la mayor preocupación era que hubiese necesitado ingresar a cuidados intensivos, tomando en cuenta su avanzada edad además de las grandes limitaciones en Villarrica, donde solamente hay seis camas de UTI.

El doctor describió a doña Alodia como una persona muy conocida en el ambiente educativo, a su paso por Pilar, Itacurubí del Rosario y por supuesto su actual Villarrica.

Helio Vera, Diego Sánchez Haase, Mabel Rehnfeldt, Hugo De Jesús Araújo, son solo algunos de los exalumnos de doña Alodia.

En el 2016, a sus 97 años, fue condecorada en la Cámara de Diputados con la Orden Nacional al Mérito Comuneros,por su excelsa labor docente.

En una sola semana Villarrica registró 200 casos de coronavirus. Cuando no hay lugares en los hospitales, se solicita una ambulancia de SEME para derivar a los pacientes ya sea al sector privado en el marco del convenio con el sistema pública o bien se los traslada directamente a otra zona.