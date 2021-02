Uno de los cientos de casos es el de la profesora Dolly Páez, de Caaguazú, que retiró un champión y le hicieron firmar algunos pagarés. Hasta ahora la afectada ya pagó por el calzado deportivo más de G. 6 millones y sigue con su salario embargado, comentó el abogado Celso Núñez, quien lleva su caso.

La forma de operación es igual en casi todos los miles de casos que se están denunciando, les hacen firmar un pagaré por el monto total de la deuda, luego les hacen firmar una autorización para los descuentos directos de sus haberes, algunos docentes están llegando con saldo cero cada mes.

"Estoy desesperada, soy docente, madre soltera, vivo en alquiler y me sacan más del 70 % de mis salarios cada mes", declaró una de las afectadas.

Llamativamente las demandas se inician en los juzgados de Paz, en el interior del país y funciona con una rapidez única, antes que nadie se percate ya se les está embargando el salario. Las demandas o juicios ejecutivos no son comunicados a los afectados quedando en total indefensión y solo les queda aceptar la decisión judicial, de acuerdo con Núñez.

"Los docentes somos el sector más olvidado, yo me fui a la UNE y me dijeron que no hay abogados comerciales para estos casos", manifestó otro docente del Chaco.

Solo en la zona de Curuguaty existirían como 500 docentes en situación de supuesta usura. Lo mismo pasa en el departamento de Paraguarí y el resto del país.

El abogado pidió que las personas que estén pasando por esta situación se comuniquen con él al 0981-576938, de modo a presentar una medida judicial colectiva.