“Lo ideal es emprender a cualquier costo no, perjudicar a cualquier costo”, tuiteó Eduardo Espinoza en la cuenta de la que es hoy su sustento de vida, su emprendimiento Cafe Bike, montado en bicicleta desde las 6:00 AM se lo puede encontrar ya repartiendo desayunos.

Los destinos lo eligen los seguidores quienes esperan el café, cocido con chipita o masitas dulces, todo preparado artesalmente.

El joven decidió emprender luego de tomar impulso al no sentirse satisfecho con los trabajos que estaba realizando porque estos le robaban tiempo de calidad con sus seres queridos y porque requería más ingresos para cubrir la terapia de su hijo con Asperger.

En contacto con la 970 AM, Espinoza afirmó que se jugó por el emprendimiento y está viendo los resultados positivos con la aceptación de las personas que buscan un desayuno recién hecho.

“Todo es artesanal, las medialunas las hago con un compañero con quien empezamos con esto, con caseras, también el cocido y el café”, ofrece.

Al principio, montó su carrito de desayunos frente a la Municipalidad de San Lorenzo y luego tuvo inconvenientes para permanecer en el lugar y decidió probar el mercado en Asunción y la Municipalidad es el lugar donde los clientes ya lo esperan cada mañana.

“Mi hijo está bien, pero si no tiene estímulo y terapia se queda así y la mayoría de las veces por el horario laboral yo no estaba disponible para acompañarle a las consultas y muchas veces no iba porque cada sesión tiene su costo”, contó el joven emprendedor.

Fue así que un día se sentó a mirar el movimiento de gente en la calles y pensó qué podía vender. Vio los vasitos isotérmicos y pensó en el café de las mañanas, luego vio pasar a un muchacho en bici con su hijo atrás y fue cuando pensó en estirar un carrito con bici y lo armó.

Luego de hacerse viral, recibió de regalo una bicicleta eléctrica obsequio de Richard Martínez a quien agradeció el gesto y la gran ayuda que tiene con el móvil nuevo.