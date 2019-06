“No importa si tenés short debajo de la pollera, no importa si es corta, no importa nada, tu derecho y tu integridad como persona es lo que importa y ninguno de ellos respetaron, tanto el que quitó, guardó y no hizo nada”, dice parte del discurso de una alumna del Cristo Rey tras la divulgación de fotos de partes íntimas de las niñas sacadas de imprevisto por un grupo de compañeros.

El escrache de las alumnas se dio en hora de la formación y fue el momento que utilizaron para denunciar el atropello a la intimidad que sufrieron dentro de la institución educativa. En otra parte del discurso señalan que no dejarán pasar de nuevo un episodio como el ocurrido ya que no es la primera vez por lo que los responsables deben ser sancionados.

“Todos dejaron que esto pase y le puede pasar a cualquiera. No vamos a dejar pasar. Volvió a pasar y vamos a dejar que no sean sancionados?”, cuestionó la portavoz.

Destacó que los compañeros responsables tienen becas, participan en el centro de estudiantes y obtienen muchos beneficios en el colegio frente a otros estudiantes que son echados por malas notas.

“Ya pasó en el octavo, en el primero y volvió a pasar. A cuántos alumnos se les echa por notas pero una persona con malas actitudes tiene más derecho que otras para quedarse en el colegio?”, siguió.

En un tono que delata el hartazgo ante la situación, la alumna recuerda que no funcionaron las charlas, reuniones ni pedido de disculpas pasadas. “No queremos más disculparles, no queremos que estas personas sigan en el colegio porque acá nos enseñaron que el colegio es nuestro segundo hogar, es nuestra familia y no creo que nadie se siente así en su casa”, agregó.

Las alumnas aseguraron que tuvieron acceso a las fotos que eran compartidas por varios alumnos a través de drive y ordenadas por carpetas.

Debido a la difusión de la denuncia pública de las estudiantes, la Dirección de Niñez del MEC intervendrá en horas más para conocer los detalles de las medidas adoptadas por la institución.

Sonia Escauriza, directora de Niñez del MEC explicó a HOY que la supervisión de la zona tiene hasta 72 horas para comunicar un hecho denunciado pero que en esta ocasión no esperarán y esta tarde irán a recabar datos sobre el hecho.

“Sabemos que están aduciendo artículos de la Ley 5777/16 específicamente sobre la violencia telemática que es el hecho de difundir la imagen, fotos que afecten la dignidad o intimidad del as mujeres y que la institución pondrá a conocimiento de instituciones encargadas entre ella el Ministerio Público”, afirmó.

Sobre la denuncia de que no es la primera vez que ocurre un hecho similar dentro de la institución, Escauriza señaló que tienen entendido que la dirección “poco y nada” realizó para dar una respuesta.

“El tema se agudizó, ya pasó esto y esta tarde tendremos la reunión, no esperaremos las 72 horas”, puntualizó.

La repercusión del escrache de las alumnas y la exigencia de sus derechos fue aplaudido en redes por ex alumnas que aseguran sentirse orgullosas de la acción tomada por las niñas.

La Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia establece entre los tipos de violencia la telemática que es la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer.