La abogada María Esther Roa, de la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), comentó que el escrache no es agradable tanto para el que hace ni para el que recibe, por lo que es el último recurso que tienen los ciudadanos ante las injusticias cometidas. “Es la fuerza para demostrar que algo no nos gusta”, agregó.

Durante el fin de semana, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, fue víctima de un escrachador en un restaurante asunceno. La autoridad incluso llegó a los puños con el manifestante y luego se vio obligado a retirarse del local.

En entrevista con radio 1000 AM, Roa indicó que ahora está en la mira la ministra de la mujer, Nilda Romero, quien justamente emitió un comunicado a favor de Villamayor y las mujeres que lo acompañaban porque los escrachadores llegaron a tirar agua a las mismas.

“El comunicado nos molesta y ofende por su solidaridad selectiva. Nos pareció un escándalo su manifestación especialmente porque las mujeres sufrimos mucha violencia, yo fui víctima del grupo de Ulises Quintana, el cual en pleno Poder Judicial me golpeó, me derramó agua, me escupió y me humilló, pero no vi ninguna manifestación a mi favor de parte de la ministra”, cuestionó la abogada.

Por otra parte anunció que también preparan otros escraches a los ministros de la Corte Suprema de Justicia porque el 17 de febrero se elegirá al próximo presidente del Poder Judicial y aparentemente hay un acuerdo para que presida el ministro César Diesel. Agregó que consideran que lo más justo será que primero lo haga Manuel Ramírez Candia, luego Carolina Llanes y recién después Diesel, tomando en cuenta las fechas que fueron ingresando a la Corte Suprema de Justicia. Explicó que mediante esta forma los ciudadanos podrán evaluar el trabajo de todos los ministros de la Corte. “Estamos de acuerdo en que él asuma (por Diesel), pero en su momento”, refirió.

Finalmente, la abogada Roa calificó con un “cero” al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien responsabilizó de que el pueblo esté pagando el precio de su falta de liderazgo firme.