La madre de Florencia es además su abogada defensora y solicitó el arresto domiciliario para su hija. Durante la diligencia realizada en el transcurso de la mañana, ambas madres se encontraron en el Juzgado e intercambiaron palabras.

Doloroso encuentro

Lucía Godoy, madre de la joven fallecida trágicamente, dio detalles del doloroso encuentro con la abogada y madre de la acusada. “Al comienzo temblé todido, casi me desvanecí y ella también temblaba y me tomó de la mano, me suplicó, me imploró perdón y clemencia. Tenía lágrimas en los ojos, pero no sé si eran de verdad, porque ella es consciente que (su hija) fue la causante de un accidente fatal. Mientras veía a mi hija muerta, ella hablando por teléfono y ni siquiera allí le tocó el corazón”, comentó entre lágrimas doña Lucía.

“¿Por qué esperaste hasta este momento? le pregunté, además yo no soy Dios para perdonar y no quisiera que pases por lo mismo que estoy pasando yo. ¿Acaso porque somos pobres, mi hija era menos que la tuya? Le viste a mi hija muerta y a tu hija hablando y ni siquiera fuiste capaz de llamarme para decirme que lo sentías y te ponías a mi disposición”, continuó recordando.

Doña Lucía comenta que la madre de Florencia le dijo que era madre soltera y ella es su única hija; “Ella (Florencia) es mi vida, es todo para mí y me voy arrodillar en frente tuyo", le había dicho a la madre de Natalia Noemí durante el encuentro en el juzgado.

“Ustedes le están matando a mi hija en vida”, le dijo la madre de Florencia a doña Lucía, a lo que ella le respondió que no era responsable por el tipo de educación que su hija haya recibido. Tras ese breve intercambio de palabras entre las dos madres, doña Lucía estuvo a punto a desvanecerse y tuvo que ser socorrida por su abogada, Carolina Arias, y las personas que la acompañaban.

La conductora de la camioneta que causó el accidente fue imputada por homicidio culposo y violación a la cuarentena sanitaria. Ahora la abogada de la familia de la víctima pidió cambio de carátula a homicidio por dolo eventual, lo que establece una condena mayor de cárcel. El lamentable hecho ocurrió sobre la avenida Mariscal López, a metros de Santa Teresa, el pasado domingo, alrededor de las 6:00.