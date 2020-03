El ministro del Interior Euclides Acevedo anunció que aquellas personas que no cumplan con los mandatos establecidos por el gobierno para reducir el ingreso del coronavirus al país serán castigadas convenientemente.

El anuncio lo hizo en conferencia de prensa hoy tras la reunión de ministros en la que la principal medida fue decidir cerrar las fronteras.

Acevedo empero explicó que no se usará la fuerza en su literal expresión, pero que la Policía estará autorizada a ser inflexible a la hora de evitar aglomeraciones y en casos de necesidad, a proceder a detenciones.

Esa es precisamente una de las recomendaciones del gobierno ante el avance acelerado del coronavirus, que en Paraguay registra siete casos confirmados.

Acevedo instó a la gente a cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria para evitar males mayores, así como para no obligar al gobierno a declarar al país en estado de alarma.

También dijo que en caso de incumplimiento, una medida como el toque de queda no está descartada. No obstante, el ministro dijo que esa no es la intención pero sí ayudar a la rápida mitigación.

Euclides Acevedo además espera el acompañamiento total del Ministerio Público para que la cuarentena declarada a mitad de semana surta sus efectos deseados.