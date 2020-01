La extracción de 450 ml de sangre por cada donante puede salvar la vida de tres pacientes con diferentes tipos de dolencias a través de la transfusión de sangre y la necesidad de contar con más volúmenes aumenta mientras disminuye el número de voluntarios a nivel país.

Los temores siguen siendo un obstáculo para que las personas se acerquen a donar sangre sin embargo, los casos de quienes no pueden convertirse en donantes son puntuales.

Una de las creencias que se mantiene vigente es que donar sangre engorda, afirmación totalmente descartada ya que no influye en la subida ni bajada de peso, explicó la doctora Natalia Cazal, jefa del Hematocentro del Hospital de Clínicas.

“No sabemos de dónde salió eso, no tiene nada que ver, con dos vasos de agua ya recupera el donante y no hace falta estar en ayunas””, afirmó al profesional en contacto con la 730 AM.

Destacó que también existen beneficios para el donante ya que ayuda a ser más saludable ya que la sangre deja de ser espesa y también recibe los resultados de serología virales para conocer su estado de salud.

Cazal indicó que las personas que no pueden donar son aquellas que cursan una enfermedad infectocontagiosa, las que usan drogas intravenosas, descompensados por hipertensión o diabetes.

En caso de estar con medicación antiinflamatoria y antibiótica se debe aguardar cinco días para luego donar, y en el caso de enfermedades virales unas tres semanas.

Las personas que hayan consumido aspirinas pueden donar pero sus plaquetas no serán utilizadas sí los glóbulos rojos. Tampoco pueden donar aquellas con diagnóstico de epilepsia porque reciben medicación muy fuerte.

Los pacientes que fueron sometidos a una cirugía cardiaca pueden hacerlo un año después de la intervención y los que siguen tratamiento contra lupus no pueden hacerlo porque reciben quimioterapia oral.

Tampoco se puede donar sangre hasta dos horas después de haber fumado y 12 horas de haber ingerido alcohol.

Actualmente, el Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa) del Ministerio de Salud Pública (MSP) registra por año entre 80 a 90 mil donantes y de estos un 12% se desecha por alguna enfermedad del donante. Si se logra que 1% de la población done dos veces por año en forma controlada, si enfermedades y sin necesidad de desechar se podría cubrir las necesidades de sangre.

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas funciona de 6:15 a 17:00, mientras que el horario de atención del Censsa es de 6:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 7:00 a 17:00 hs los fines de semana y feriados. El único documento que debe ser presentado es la cédula de identidad.