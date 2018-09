El diputado cartista Walter Harms indicó que de manera inmediata plantearán el desafuero del abdista Ulises Quintana, involucrado en el esquema delictivo de Reinaldo “Cucho” Cabaña. “Es lo que corresponde”, añadió.

En charla con la 650 AM, el legislador mencionó que el caso puede ser tratado incluso sobre tablas, para que mañana mismo sea sacada la inmunidad al legislador sospechoso. “No hay mucho trámite que dar a la situación, la Cámara no pone ninguna traba a investigaciones fiscales o judiciales”, resaltó.

Sin embargo, dijo que prefiere ser prudente al hablar sobre la pérdida de investidura, ya que la sospecha no es suficiente para echar a un congresista. No obstante, resaltó que si existe un audio donde se expone cómo utilizó sus influencias, sí amerita que se lo raje del Poder Legislativo.

Sobre el argumento del vicepresidente Hugo Velázquez, quien alegó que el colorado actuaba como abogado cuando intervino en la liberación de una carga, o el de la legisladora Jazmín Narvaez, quien pidió dar el beneficio de la duda sobre la implicancia de su colega, Harms fue categórico: “nadie chupa clavo ya en este país, dejemos que cada uno se defienda y que la evidencia sea refutada, no corresponde salir a refutar por terceros. Tratar de desvirtuar, que salgamos como una logia a defendernos, no corresponde y no permitirá eso la sociedad”.

A su vez, el diputado abdista “Nano” Galaverna sostuvo que Quintana debe poner a disposición sus fueros parlamentarios para aclarar su situación ante la justicia. “Si es así, corresponde la pérdida de investidura. Lastimosamente es un correligionario, pero nosotros no podemos defender lo indefendible”, esgrimió sobre la pérdida de la investidura ante el audio que posee la Fiscalía del legislador hablando con Cucho.

El político aseguró que no blindarán al integrante del bloque que responde al presidente Mario Abdo Benítez.