La información fue confirmada por la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien además informó que decidió sacar de la causa al agente fiscal Oscar López Laterza, quien alegó falta de pruebas para proceder a la imputación de la pareja que violó la cuarentena sanitaria.

Ahora este caso estará a cargo de la agente Stella Marys Cano, según resaltó Quiñónez.

Esta mañana, el fiscal anterior alegó que no procedió a la imputación de Gabriel Esculies y Soledad Martínez, quienes se casaron hace una semana, porque no los pilló en flagrancia y porque todavía el Registro Civil no había remitido los informes sobre el casamiento. Reconoció que recibió una orden superior de cómo actuar en estos casos y remarcó que debe cumplirla.

El Ministerio de Justicia, del cual depende la Dirección General del Registro del Estado Civil (REC), informó esta tarde que envió el informe solicitado mediante Oficio N° 31 del 26 de abril. El documento tuvo entrada en el REC el día 27; sin embargo, la institución remitió las documentaciones a la cartera de Estado hoy con fecha 30 del mencionado mes.

Según el informe, la Dirección de Oficinas Registrales desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha no recibió ninguna solicitud de autorización para la celebración de actos de matrimonios por parte de ningún Oficial del REC.

Mediante la Resolución N° 356 el Registro del Estado Civil aprobó el protocolo de acciones de prevención ante el riesgo de expansión del coronavirus en la sede central y oficinas registrales. El documento garantiza además las inscripciones de defunciones y nacimientos debidamente justificados.