Miguel Godoy, defensor del Pueblo, indicó a la radio 650 AM que está conversando con Sedeco para intervenir ante la especulación de los precios. No obstante, reconoció que no hay normativa que les permita imponer los precios, y que la ley de la oferta y la demanda permite que pasen estas cosas.

“Estamos hablando con Sedeco y estamos coordinando los trabajos. Hay denuncias de ventas de alcohol en gel que costaban 10.000 guaraníes ahora ofrecen a 35.000 guaraníes. Se vende tres veces más de lo habitual. No es una cuestión de escasez, es una cuestión de especulación tremenda de los preciso”, comentó.

El defensor contó que le mencionaron que existen empresas que estarían guardando los productos en sus depósitos, para engañar así a sus consumidores. Es por ello que podrían solicitar allanamientos para comprobar si efectivamente está ocurriendo esta situación.

De comprobar que están engañando al decir que tienen pocos productos, estos comercios se exponen a denuncias por estafas, según remarcó.

A su parecer, el propio gobierno debería administrar de manera gratuita los tapabocas y el alcohol en gel.